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Бразильский журналист удивился русской кухне
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РИА Новости

Бразильский журналист удивился русской кухне

13:14 30.12.2019 (обновлено: 15:09 30.12.2019)
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© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяСалат оливье
Салат оливье
© РИА Новости / Анна Людковская
Салат оливье. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.
Так, например, известный во всем мире "русский салат" в России называется оливье. Также он отметил необычный вариант приготовления бефстроганова: без томатов и риса.
Мясо с грибами, как отмечается в статье, тушат в сметане. Ее часто используют в соусе для блюд, например для пельменей, которые также могут подаваться с бульоном. Журналист сравнил их с итальянскими каппеллетти.
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Среди других национальных блюд России издание отметило блины, которые в статье сравниваются с французскими крепами. Их можно есть как с соленой, так и сладкой начинкой, либо без нее.

"Главное правило одно: это блюдо нужно есть руками", — утверждает журналист.

Среди десертов особенно выделяется медовик, говорится в материале. В его состав входит сметана, которая, как считает издание, помогает сбалансировать сладость крема и меда.
Из типичных напитков автор статьи отметил газировку— советскую разновидность напитка на основе сиропов и газированной воды.
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3075787318
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Оливье (салат)БразилияРоссияВ мире
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