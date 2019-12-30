Бразильский журналист удивился русской кухне

Так, например, известный во всем мире "русский салат" в России называется оливье . Также он отметил необычный вариант приготовления бефстроганова: без томатов и риса.

Мясо с грибами, как отмечается в статье, тушат в сметане. Ее часто используют в соусе для блюд, например для пельменей, которые также могут подаваться с бульоном. Журналист сравнил их с итальянскими каппеллетти.

Среди других национальных блюд России издание отметило блины, которые в статье сравниваются с французскими крепами. Их можно есть как с соленой, так и сладкой начинкой, либо без нее.

"Главное правило одно: это блюдо нужно есть руками", — утверждает журналист.

Среди десертов особенно выделяется медовик, говорится в материале. В его состав входит сметана, которая, как считает издание, помогает сбалансировать сладость крема и меда.