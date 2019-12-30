В России 2019 год стал самым теплым за историю наблюдений

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уходящий 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и вторым по этому показателю в мире, сообщил на пресс-конференции в Москве и.о. руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Для территории России нынешний год будет самым теплым (за всю историю наблюдений - ред.)", - сообщил Вильфанд.
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Он уточнил, что в мире 2019 год будет вторым в ряду самых теплых. Первое место занимает 2016 год.
Также 2019 годы стал самым теплым для Москвы. По словам Вильфанда, несмотря на отсутствие максимумов температур в столице, в среднем в году было теплее обычного.