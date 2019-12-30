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Новый год—2020
2019-12-30T13:13+0300
https://ria.ru/20191230/1563015629.html
В России 2019 год стал самым теплым за историю наблюдений
https://cdn24.img.ria.ru/images/156296/87/1562968777_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_355a149cec83f48e4ca7836dc66a192f.jpg
РИА Новости

В России 2019 год стал самым теплым за историю наблюдений

13:13 30.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПриродно-ландшафтный парк "Зарядье" в Москве. Декабрь 2019
Природно-ландшафтный парк Зарядье в Москве. Декабрь 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уходящий 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и вторым по этому показателю в мире, сообщил на пресс-конференции в Москве и.о. руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Для территории России нынешний год будет самым теплым (за всю историю наблюдений - ред.)", - сообщил Вильфанд.
Световая иллюминация на площади Революции и Манежной площади в Москве
29 декабря, 15:22
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года
Он уточнил, что в мире 2019 год будет вторым в ряду самых теплых. Первое место занимает 2016 год.
Также 2019 годы стал самым теплым для Москвы. По словам Вильфанда, несмотря на отсутствие максимумов температур в столице, в среднем в году было теплее обычного.
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Новый год—2020Роман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
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