В России 2019 год стал самым теплым за историю наблюдений

"Для территории России нынешний год будет самым теплым (за всю историю наблюдений - ред.)", - сообщил Вильфанд.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года

Он уточнил, что в мире 2019 год будет вторым в ряду самых теплых. Первое место занимает 2016 год.

Также 2019 годы стал самым теплым для Москвы. По словам Вильфанда, несмотря на отсутствие максимумов температур в столице, в среднем в году было теплее обычного.