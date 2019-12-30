СМИ рассказали о ситуации в красноярском санатории

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пациентка Пациентка красноярского противотуберкулезного санатория "Пионерская речка" в разговоре с "360" рассказала об обстановке в заведении.

"Бывает, что подзатыльники дают. <…> Когда дети себя сильно плохо ведут", — сказала девочка.

Она также добавила, что медсестра, которую впоследствии уволили, угрожала одному из пациентов уколами: "Она ему обещала, мол, будешь плохо себя вести — поставлю тебе укол".

Однако такое поведение прекратилось после того, как в учреждении начались проверки, пояснил ребенок.