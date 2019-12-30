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2019-12-30T15:11+0300
https://ria.ru/20191230/1563015571.html
СМИ рассказали о ситуации в красноярском санатории
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РИА Новости

СМИ рассказали о ситуации в красноярском санатории

13:12 30.12.2019 (обновлено: 15:11 30.12.2019)
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© ТВКСтоп-кадр видеозаписи, сделанной в противотуберкулезном санатории "Пионерская речка"
Стоп-кадр видеозаписи, сделанной в противотуберкулезном санатории Пионерская речка
© ТВК
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пациентка красноярского противотуберкулезного санатория "Пионерская речка" в разговоре с "360" рассказала об обстановке в заведении.
"Бывает, что подзатыльники дают. <…> Когда дети себя сильно плохо ведут", — сказала девочка.
Она также добавила, что медсестра, которую впоследствии уволили, угрожала одному из пациентов уколами: "Она ему обещала, мол, будешь плохо себя вести — поставлю тебе укол".
Однако такое поведение прекратилось после того, как в учреждении начались проверки, пояснил ребенок.
Ранее в Министерстве здравоохранения Красноярского края сообщили о проверке по факту инцидента в детском противотуберкулезном санатории "Пионерская речка", где грубо обращаются с детьми.
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