Вильфанд пообещал россиянам "красный" январь

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Январская погода в Январская погода в России будет теплой, метеорологи ее называют "красной" — по цвету на карте, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так он прокомментировал только что вышедший прогноз на следующий месяц.

"Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит, ожидается теплая аномалия". Роман Вильфанд

Он уточнил, что температура ниже нормы ожидается в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.

Также Вильфанд отметил, что уходящий год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России.

Также он стал самым теплым для Москвы. По словам исполняющего обязанности директора Гидрометцентра, несмотря на отсутствие максимумов температур, в среднем год был теплее обычного.