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2019-12-30T23:32+0300
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Вильфанд пообещал россиянам "красный" январь
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РИА Новости

Вильфанд пообещал россиянам "красный" январь

13:10 30.12.2019 (обновлено: 23:32 30.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Январская погода в России будет теплой, метеорологи ее называют "красной" — по цвету на карте, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Так он прокомментировал только что вышедший прогноз на следующий месяц.

"Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит, ожидается теплая аномалия".

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд
Он уточнил, что температура ниже нормы ожидается в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.
Также Вильфанд отметил, что уходящий год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России.
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Также он стал самым теплым для Москвы. По словам исполняющего обязанности директора Гидрометцентра, несмотря на отсутствие максимумов температур, в среднем год был теплее обычного.
Вильфанд уточнил также, что в мире 2019-й стал вторым в ряду самых теплых. Первое место занимает 2016 год.
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Вчера, 18:31
Локальное потепление
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ЧукоткаРоман ВильфандГидрометцентрИркутская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вот это заголовок)) Ну журналисты, умеете же)) Я там уже подумал, что будет кровавый месяц какой-то)
30 декабря, 15:01
Константин Е
740003
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