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РИА Наука
2019-12-30T15:15+0300
https://ria.ru/20191230/1563014885.html
Падалка рассказал об усилиях сделать профессию космонавта популярной
https://cdn24.img.ria.ru/images/105504/33/1055043352_0:60:2781:1624_1036x0_80_0_0_84f34f5e903ca307586979ab7c169f04.jpg
РИА Новости

Падалка рассказал об усилиях сделать профессию космонавта популярной

12:59 30.12.2019 (обновлено: 15:15 30.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Геннадий Падалка перед стартом РКН "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз ТМА-16М" на космодроме "Байконур"
Космонавт Роскосмоса Геннадий Падалка перед стартом РКН Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз ТМА-16М на космодроме Байконур
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости, Анна Раткогло. Герой России, космонавт Геннадий Падалка рассказал, какие усилия он и его коллеги предпринимают для популяризации профессии космонавта.
"Профессия недостаточно популярна, я и мои коллеги много встречаемся с молодежью, пытаемся популяризировать, но желающих мало", - рассказал в интервью РИА Новости Падалка, который остается мировым рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе (878 суток) за пять полетов.
По его словам, это связано с тем, что в России нечасто говорят о перспективных космических проектах, а чаще вспоминают прошлые достижения.
"Думаю, мы очень привязаны к прошлому. Даже когда мы отмечаем День космонавтики, славим не сегодняшние достижения, а то, что было в прошлом. Причина - отсутствие значимых космических событий и проблемы в отрасли сегодня. Отсюда и мало желающих при наборе в отряд космонавтов", - добавил он.
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Отвечая на вопрос о том, кто обычно идет в космонавты, он рассказал, что "по моему наблюдению, в космонавтику всегда приходили две категории людей, первая — по призванию, их видно сразу, как правило, они оказываются в космической отрасли ещё задолго до отбора в отряд космонавтов".
"Вторая — романтики. Может, кто-то из них никогда всерьёз об этом и не думал. Так, мечтал в детстве. Но тут вдруг объявляется набор. И он принимает решение попробовать", - добавил он.
Летом 2019 года Роскосмос и Центр подготовки космонавтов объявили новый набор в отряд космонавтов. Этой 18-й набор в истории российской космонавтики. Всего планируется отобрать четырех человек. Документы на полет в космос можно будет подать до 1 июня 2020 года, потом еще четыре месяца отводится на их рассмотрение. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером отбора. Предыдущий набор в космонавты стартовал в 2017 году и завершился в 2018 году. Были поданы около 420 заявок от желающих со всей страны, однако отбор прошли лишь лучшие - восемь человек.
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