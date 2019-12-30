Падалка рассказал об усилиях сделать профессию космонавта популярной

ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости, Анна Раткогло. Герой России, космонавт . Герой России, космонавт Геннадий Падалка рассказал, какие усилия он и его коллеги предпринимают для популяризации профессии космонавта.

"Профессия недостаточно популярна, я и мои коллеги много встречаемся с молодежью, пытаемся популяризировать, но желающих мало", - рассказал в интервью РИА Новости Падалка, который остается мировым рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе (878 суток) за пять полетов.

По его словам, это связано с тем, что в России нечасто говорят о перспективных космических проектах, а чаще вспоминают прошлые достижения.

"Думаю, мы очень привязаны к прошлому. Даже когда мы отмечаем День космонавтики, славим не сегодняшние достижения, а то, что было в прошлом. Причина - отсутствие значимых космических событий и проблемы в отрасли сегодня. Отсюда и мало желающих при наборе в отряд космонавтов", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, кто обычно идет в космонавты, он рассказал, что "по моему наблюдению, в космонавтику всегда приходили две категории людей, первая — по призванию, их видно сразу, как правило, они оказываются в космической отрасли ещё задолго до отбора в отряд космонавтов".

"Вторая — романтики. Может, кто-то из них никогда всерьёз об этом и не думал. Так, мечтал в детстве. Но тут вдруг объявляется набор. И он принимает решение попробовать", - добавил он.