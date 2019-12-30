В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе

В Донбассе 29 декабря прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал в Донбасс 124 человека, а 76 были возвращены на подконтрольную властям Украины территорию. Служба безопасности Украины сообщила, что в рамках двустороннего обмена в Донбассе на подконтрольную Киеву территорию вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских. В рамках обмена с Донбассом также произошла выдача экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013-2014 годах, что президент Украины Владимир Зеленский назвал одним из условий обмена и сложным политическим решением.