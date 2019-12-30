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2019-12-30T12:53+0300
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В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе
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РИА Новости

В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе

12:53 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обмен в Донбассе осуществляется сторонами конфликта, президент РФ Владимир Путин в этом не участвует, он лишь использует свой авторитет для продвижения диалога, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Донбассе 29 декабря прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал в Донбасс 124 человека, а 76 были возвращены на подконтрольную властям Украины территорию. Служба безопасности Украины сообщила, что в рамках двустороннего обмена в Донбассе на подконтрольную Киеву территорию вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских. В рамках обмена с Донбассом также произошла выдача экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013-2014 годах, что президент Украины Владимир Зеленский назвал одним из условий обмена и сложным политическим решением.
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"Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. Обмен осуществляется все-таки между сторонами конфликта. Как вы знаете, Россия к оным отношения не имеет", - сказал Песков журналистам, говоря о степени участия Путина в переговорах.
Он также отметил, что "абсолютно неправильно и неверно" трактовать участие России в переговорном процессе как факт того, что она берет на себя ответственность за действия тех, кто был освобожден в рамках обмена.
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