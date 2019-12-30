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Альбом из архивных фото и видео подготовили к 20-летию Путина у власти
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РИА Новости

Альбом из архивных фото и видео подготовили к 20-летию Путина у власти

12:44 30.12.2019 (обновлено: 14:24 30.12.2019)
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© Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Кремль к 20-летию Владимира Путина у власти подготовил альбом из архивных фото- и видеозаписей, сделанных личными фотографами и операторами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас разные СМИ рассуждают относительно 20 лет, которые прошли с того момента как Путин стал и.о. президента, ну и мы тоже, пресс-служба поработала, особенно наше интернет-подразделение, и подготовила материал. Это альбом, который состоит из архивных фотографий и видеозаписей, сделанных в основном личными фотографами и операторами за 20 лет. Сегодня в 18.00 откроется доступ на большом президентском сайте, это будет подразделение "Путин.20 лет", - рассказал журналистам Песков.
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Он отметил, что альбом включает избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства, начиная с 31 декабря 1999 года.
"Это не хроника и не летопись, там нет полноты истории, это наиболее яркие, интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет. Есть то, что публиковалось, но наверняка уже забылось, а некоторые публикуются впервые. Там много всего интересного - и первое новогоднее обращение Путина, и первые зарубежные визиты", - добавил Песков.
Он уточнил, что сейчас материалы доступны по 2004 год включительно, в течение несколько недель будут добавляться дополнительные годы.
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