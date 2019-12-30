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Космонавт Падалка сравнил команду Маска с командой Королева
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РИА Новости

Космонавт Падалка сравнил команду Маска с командой Королева

12:43 30.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Геннадий Падалка
Космонавт Роскосмоса Геннадий Падалка
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Космонавт Роскосмоса Геннадий Падалка. Архивное фото
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости, Анна Раткогло. Команда Илона Маска напоминает команду выдающегося советского конструктора Сергея Королева, где работали молодые инженеры, которые не боялись творить, рисковать и брать на себя ответственность, заявил в интервью РИА Новости герой России, космонавт Геннадий Падалка.
"Илон Маск - мечтатель-романтик, он не только сам влюблен в космос, но и заражает своей любовью всех окружающих", - сказал космонавт, который остается мировым рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе (878 суток) за пять полетов.
Он отметил, что у Маска очень молодая команда, "я помню в 2012 году мы встречали первый Dragon на борту МКС, в прямом эфире показывали его Центр управления полетами, там была команда молодых специалистов 25-40 лет с фантастическими идеями и проектами".
"Мне это напоминает времена Сергея Павловича Королева, под его началом тогда работала именно команда таких инженеров, которые не боялись творить, рисковать и брать на себя ответственность", - подчеркнул Падалка.
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По его словам, идеи Маска - это не пустые фантазии, а отработанные технологии, "он мечтает и ставит цели, которые не всегда достижимы, но к ним человечество должно стремиться".
"Помимо прочего, он создает многим конкуренцию. Даже внутри его компании, к примеру, проектом Starship занимаются две команды – одна в Техасе, другая во Флориде. За основу проекта Starship будут взяты наиболее продвинутые корабль и тяжелая ракета носитель. Это как раз то, что было у нас в Советском союзе, когда было несколько команд, была конкуренция, здоровая или нет, но она была", - подчеркнул собеседник агентства.
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