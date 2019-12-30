Путин поблагодарил Макрона за сотрудничество и поздравил с Новым годом

"В поздравительном послании президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону глава Российского государства указал, что встречи в Брегансоне и Париже подтвердили, что взаимодействие между Россией и Францией остается важным фактором стабильности в международных делах", - говорится в сообщении.