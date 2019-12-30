Путин поблагодарил Макрона за сотрудничество и поздравил с Новым годом

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении президенту Франции Эммануэлю Макрону назвал взаимодействие РФ и Франции важным фактором стабильности в мировых делах, выразив надежду на укрепление связей, сообщает пресс-служба Кремля.
"В поздравительном послании президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону глава Российского государства указал, что встречи в Брегансоне и Париже подтвердили, что взаимодействие между Россией и Францией остается важным фактором стабильности в международных делах", - говорится в сообщении.
Также Путин поблагодарил Макрона за сотрудничество и выразил надежду на то, что в наступающем году России и Франции совместными усилиями удастся добиться укрепления двусторонних связей.
Кроме того, Путин подчеркнул, что ожидает президента Франции на торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, чтобы вместе почтить память россиян и французов, отдавших свои жизни в борьбе с захватчиками.
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