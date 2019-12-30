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Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Новым годом
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РИА Новости

Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Новым годом

12:40 30.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель с Новым годом и выразил уверенность, что 2020 год будет способствовать развитию российско-германского сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент РФ поздравил с Рождеством и Новым годом Федерального президента ФРГ Ф.-В. Штайнмайера и Федерального канцлера ФРГ А. Меркель... Выражена уверенность, что предстоящий юбилейный год 75-летия окончания Второй мировой войны будет способствовать обеспечению поступательного развития российско-германского взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в послании подчеркивается, что за последнее время был реализован ряд совместных российско-германских проектов – в том числе в рамках "перекрёстных" годов научно-образовательных партнёрств, а также с успехом завершена культурная программа "Русские сезоны" в Германии.
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Франк-Вальтер ШтайнмайерАнгела МеркельВладимир ПутинРоссияПолитика
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