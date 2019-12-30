Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Новым годом

"Президент РФ поздравил с Рождеством и Новым годом Федерального президента ФРГ Ф.-В. Штайнмайера и Федерального канцлера ФРГ А. Меркель... Выражена уверенность, что предстоящий юбилейный год 75-летия окончания Второй мировой войны будет способствовать обеспечению поступательного развития российско-германского взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Кроме того, в послании подчеркивается, что за последнее время был реализован ряд совместных российско-германских проектов – в том числе в рамках "перекрёстных" годов научно-образовательных партнёрств, а также с успехом завершена культурная программа "Русские сезоны" в Германии.