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В Кремле прокомментировали роль России в обмене пленными в Донбассе
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали роль России в обмене пленными в Донбассе

12:40 30.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредставители ДНР и граждане Украины на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Представители ДНР и граждане Украины на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Представители ДНР и граждане Украины на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. У представителей Украины нет прямых контактов с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, если бы они были, обмен пленными шел бы быстрее, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Ведь фактически прямых двусторонних контактов с представителями ДНР и ЛНР нет у украинских коллег. Собственно, если бы они были, то, наверное, дела бы шли гораздо легче в этом плане. Поэтому здесь трехсторонняя комиссия там и так далее. Только потому, что отсутствуют прямы контакты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об участии России в обмене пленными.
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Обмен пленными в ДонбассеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
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