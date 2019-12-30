В Кремле прокомментировали роль России в обмене пленными в Донбассе

"Ведь фактически прямых двусторонних контактов с представителями ДНР и ЛНР нет у украинских коллег. Собственно, если бы они были, то, наверное, дела бы шли гораздо легче в этом плане. Поэтому здесь трехсторонняя комиссия там и так далее. Только потому, что отсутствуют прямы контакты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об участии России в обмене пленными.