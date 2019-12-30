В Кремле прокомментировали роль России в обмене пленными в Донбассе

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. У представителей Украины нет прямых контактов с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, если бы они были, обмен пленными шел бы быстрее, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Ведь фактически прямых двусторонних контактов с представителями ДНР и ЛНР нет у украинских коллег. Собственно, если бы они были, то, наверное, дела бы шли гораздо легче в этом плане. Поэтому здесь трехсторонняя комиссия там и так далее. Только потому, что отсутствуют прямы контакты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об участии России в обмене пленными.
В Донбассе 29 декабря прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал в Донбасс 124 человека, а 76 были возвращены на подконтрольную властям Украины территорию. Служба безопасности Украины сообщила, что в рамках двустороннего обмена в Донбассе на подконтрольную Киеву территорию вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских.