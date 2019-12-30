Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет внутреннюю встречу в Ново-Огарево и несколько международных телефонных разговоров, включая беседу с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Постепенно завершаем год. Но все-таки еще работать сегодня, и все-таки по закону завтра тоже какую-то часть дня, как минимум. Что касается сегодняшнего дня: президент в Ново-Огарево, у него внутренняя встреча", - рассказал Песков.
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У главы государства, как сообщил Песков, сейчас достаточно насыщенный график, в течение выходных состоялось несколько телефонных разговоров, связанных с внутренними совещаниями и другими вопросами.
"Сегодня также ожидается несколько международных телефонных разговоров, мы вас проинформируем о них, и внутреннее совещание", - отметил Песков.
Пресс-секретарь президента также отметил, что среди международных звонков запланирован разговор Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств затронут тему двухсторонних отношений и интеграционных процессов. При этом президенты также могут обсудить вопросы газового сотрудничества, если посчитают необходимым, добавил Песков
"Делегации двух стран очень плотно поработали и наработан очень важный, очень содержательный массив договоренностей. Есть еще некоторые аспекты, которые предстоит обсудить на высшем уровне, что и будет сделано сегодня", - заключил он.