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Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
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РИА Новости

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

12:36 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
 Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет внутреннюю встречу в Ново-Огарево и несколько международных телефонных разговоров, включая беседу с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Постепенно завершаем год. Но все-таки еще работать сегодня, и все-таки по закону завтра тоже какую-то часть дня, как минимум. Что касается сегодняшнего дня: президент в Ново-Огарево, у него внутренняя встреча", - рассказал Песков.
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У главы государства, как сообщил Песков, сейчас достаточно насыщенный график, в течение выходных состоялось несколько телефонных разговоров, связанных с внутренними совещаниями и другими вопросами.
"Сегодня также ожидается несколько международных телефонных разговоров, мы вас проинформируем о них, и внутреннее совещание", - отметил Песков.
Пресс-секретарь президента также отметил, что среди международных звонков запланирован разговор Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств затронут тему двухсторонних отношений и интеграционных процессов. При этом президенты также могут обсудить вопросы газового сотрудничества, если посчитают необходимым, добавил Песков
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"Делегации двух стран очень плотно поработали и наработан очень важный, очень содержательный массив договоренностей. Есть еще некоторые аспекты, которые предстоит обсудить на высшем уровне, что и будет сделано сегодня", - заключил он.
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Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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