Путин поздравил Лукашенко с Новым годом

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Рождеством и Новым годом и выразил надежду на продолжение содержательного диалога и совместной работы по интеграции, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России поздравил с Рождеством и Новым годом президента Республики Беларусь Лукашенко... Российский лидер выразил надежду на продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнерства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов", - говорится в сообщении.
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