Песков рассказал о непростых переговорах по газу с Украиной

Менее двух дней осталось до истечения контракта на транзит российского газа через Украину от 2009 года, однако новостей о подписании новых документов для его продолжения в 2020 году все еще нет. При этом с четверга и до поздней ночи воскресенья в Вене шли российско-украинские переговоры для окончательного согласования пакета документов в рамках достигнутых ранее договоренностей. В последний день к участникам процесса присоединились все уполномоченные руководители "Газпрома" и украинских компаний и министерств.