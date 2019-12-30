Песков рассказал о непростых переговорах по газу с Украиной

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал пока не делать прогнозов по теме газовых контрактов с Украиной, отметив, что переговоры с Киевом идут и это непростая работа.
Менее двух дней осталось до истечения контракта на транзит российского газа через Украину от 2009 года, однако новостей о подписании новых документов для его продолжения в 2020 году все еще нет. При этом с четверга и до поздней ночи воскресенья в Вене шли российско-украинские переговоры для окончательного согласования пакета документов в рамках достигнутых ранее договоренностей. В последний день к участникам процесса присоединились все уполномоченные руководители "Газпрома" и украинских компаний и министерств.
"Пока нечего сказать. Идут переговоры. Ведется работа. Она непростая. Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы", - сказал Песков журналистам, комментируя переговоры с Украиной по газу.
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
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Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом, согласно протоколу, компании должны подписать мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины - мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
Формальным дедлайном по подписанию всех этих документов было 29 декабря, однако об этом объявлено не было. Единственное известие за все четыре дня "венских" переговоров - выплата в пятницу "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов.
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