Песков: США не информировали Россию об ударах по объектам "Хезболлы"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. США не информировали Россию об ударах по объектам "Хезболлы", в том числе в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России США не информировали Россию об ударах по объектам "Хезболлы", в том числе в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Журналисты спросили Пескова, как в Кремле расценивают удары США по объектам "Хезболлы" в Сирии и Ираке, и информировал ли Вашингтон об этом Москву.

"Нет, не информировал", - ответил Песков.

При этом он указал, что любые действия, которые направлены на ликвидацию террористов, "оцениваются позитивно". "С другой стороны, любые действия, которые ведут к дестабилизации обстановки, они могут расцениваться только негативно", - подчеркнул он.

Он добавил, что такие критерии применяются каждый раз.

Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам". В оборонном ведомстве пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих.