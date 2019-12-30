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Песков: США не информировали Россию об ударах по объектам "Хезболлы"
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РИА Новости

Песков: США не информировали Россию об ударах по объектам "Хезболлы"

12:32 30.12.2019 (обновлено: 12:48 30.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. США не информировали Россию об ударах по объектам "Хезболлы", в том числе в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, как в Кремле расценивают удары США по объектам "Хезболлы" в Сирии и Ираке, и информировал ли Вашингтон об этом Москву.
"Нет, не информировал", - ответил Песков.
При этом он указал, что любые действия, которые направлены на ликвидацию террористов, "оцениваются позитивно". "С другой стороны, любые действия, которые ведут к дестабилизации обстановки, они могут расцениваться только негативно", - подчеркнул он.
Он добавил, что такие критерии применяются каждый раз.
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Мнение об ударах США в Ираке и Сирии: американскую политику шатаетСША нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии. Вашингтон хочет воспользоваться политическим хаосом, считает эксперт РИСИ Владимир Фитин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам". В оборонном ведомстве пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих.
В Пентагоне отметили, что эти удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".
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