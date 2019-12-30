Путин поздравил Асада с Новым годом

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Сирии Башара Асада с Новым годом и подтвердил настрой на дальнейшее сотрудничество и неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности САР, сообщила пресс-служба Кремля.
"В поздравительном послании, адресованном президенту Сирии Асаду, российский лидер подтвердил настрой на дальнейшее развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Сирией, неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин выразил надежду, что совместными усилиями в наступающем году удастся приблизить окончательное возвращение мира на сирийскую землю.
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