Путин поздравил Асада с Новым годом

"В поздравительном послании, адресованном президенту Сирии Асаду, российский лидер подтвердил настрой на дальнейшее развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Сирией, неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности страны", - говорится в сообщении.