Путин поздравил Нетаньяху с Новым годом

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с Новым годом отметил настрой РФ на укрепление двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
"В поздравительной телеграмме на имя премьер-министра государства Израиль Биньямина Нетаньяху Владимир Путин отметил, что в России высоко ценят дружественные отношения с Израилем и настроены и в будущем году активно работать в целях укрепления двустороннего сотрудничества на различных направлениях", - говорится в сообщении.
Путин добавил, что такое сотрудничество, несомненно, отвечает интересам народов двух государств и идет в русле обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.
12 сентября, 12:57Межгосударственные отношения России и Израиля