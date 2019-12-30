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Путин поздравил Нетаньяху с Новым годом
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РИА Новости

Путин поздравил Нетаньяху с Новым годом

12:30 30.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с Новым годом отметил настрой РФ на укрепление двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
"В поздравительной телеграмме на имя премьер-министра государства Израиль Биньямина Нетаньяху Владимир Путин отметил, что в России высоко ценят дружественные отношения с Израилем и настроены и в будущем году активно работать в целях укрепления двустороннего сотрудничества на различных направлениях", - говорится в сообщении.
Путин добавил, что такое сотрудничество, несомненно, отвечает интересам народов двух государств и идет в русле обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.
Владимир Путин и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи в Еврейском музее и центре толерантности. 29 января 2018
12 сентября, 12:57
Межгосударственные отношения России и Израиля
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Владимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
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