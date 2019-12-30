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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-30T12:27+0300
https://ria.ru/20191230/1563013244.html
В Темниковском районе Мордовии открылась "бережливая поликлиника"
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РИА Новости

В Темниковском районе Мордовии открылась "бережливая поликлиника"

12:27 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПоликлиника
Поликлиника
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Поликлиника. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек - РИА Новости. "Бережливая поликлиника" начала работать в Темниковском районе Мордовии в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба главы республики.
Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с 2016 года. Его основная цель – повышение эффективности работы поликлиник и улучшение качества предоставляемой медицинской помощи.
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"Внедрение новой модели медицинской организации с переходом на "бережливые" технологии – одна из задач регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение". Теперь "Бережливая поликлиника" есть и в Темниковском районе. В холле появились терминалы, запись на прием к врачу осуществляется по электронной очереди, везде информационные стенды и указатели. Разобраться во всем помогает голосовой навигатор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря нововведениям в поликлинике планируется создать "атмосферу комфорта для населения и желания приходить и заниматься собственным здоровьем, в том числе в профилактических целях".
На преображение поликлиники, включая переустройство крыльца, строительство крытой колясочной, ремонт помещений внутри здания и закупку новой мебели, выделено более 2 миллионов рублей.
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"Работа "Бережливой поликлиники" продумана до мелочей. Запись на прием к врачам упорядочена через фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов. На профосмотр к терапевту можно прийти после трудового дня. Поликлиника укомплектована такими специалистами как лор-врач, акушер-гинеколог, дерматовенеролог, психиатр-нарколог. Не хватает только педиатра. Специалисту этой категории предусмотрена господдержка в размере миллиона рублей", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.
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