Выбор РИА Новости: главные ожидания 2020 года в космической отрасли

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В наступающем году российская ракетно-космическая отрасль поставила перед собой много важных задач. Планируется второй пуск тяжелой ракеты "Ангара", первая за многие годы межпланетная миссия к Марсу – российско-европейская ExoMars-2020. Впервые будет опробована сверхскоростная доставка экипажей на МКС и первый пилотируемый полет на новой ракете "Союз-2.1а".

О десяти главных ожидаемых событиях отечественной ракетно-космической отрасли в 2020 году читайте в материале РИА Новости.

Быстрее, чем из Москвы в Брюссель

В следующем году Роскосмос планирует впервые доставить экипаж на МКС на пилотируемом корабле "Союз" в два раза быстрее, чем это происходит сейчас. Пока космонавты добираются до станции за шесть часов. Новая сверхскоростная схема уже протестирована на трёх грузовых кораблях "Прогресс".

В мае источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что первым пилотируемым кораблем, отправившимся по такому маршруту, может стать "Союз МС-16", запуск которого планируется в апреле 2020 года. В декабре гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что это произойдёт "в ближайший период". И тогда, как он выражался ранее, космонавты окажутся на станции "быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя".

Кроме того, в планах Роскосмоса в следующем году испытать еще более быструю, двухчасовую схему полета к МКС. Сначала, конечно, ее необходимо проверить на беспилотных кораблях, прежде чем ей смогут пользоваться космонавты.

Предстоящий весной старт "Союза МС-16", на котором на станцию полетят россияне-новички Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американец Кристофер Кэссиди, будет также примечателен тем, что впервые корабль с экипажем будет запущен ракетой-носителем "Союз-2.1а", полностью состоящим из российских комплектующих. Ранее для доставки космонавтов на МКС применялась ракета "Союз-ФГ" с украинской системой управления. Ее эксплуатация была прекращена в сентябре.

Вместе на Марс

Летом должен состояться запуск второй части российско-европейской миссии ExoMars. На ракете "Протон-М" к Красной планете отправится российская посадочная платформа "Казачок" с европейским марсоходом Rosalind Franklin. Если запуск состоится в обозначенное стартовое окно с 26 июня по 13 августа, то к марту 2021 года платформа с ровером должны будут сесть на поверхность Марса.

Но риск переноса миссии все же присутствует. В августе стало известно, что испытания европейской парашютной системы проходят неудачно. Один раз после тестов в куполе парашюта были обнаружены разрывы, второй раз из-за проблем со стропами разбился макет посадочного модуля. Позднее европейской команде решили помочь коллеги из НАСА. Дополнительные наземные испытания уже начались, но в декабре Роскосмос сообщил, что Европа снова отложила высотные тесты.

Как сообщал источник РИА Новости, Роскосмос и Европейское космическое агентство (ЕКА) в апреле 2020 года примут окончательное решение о дате запуска. Тем не менее, глава ЕКА Ян Вёрнер рассказывал РИА Новости, что парашют можно будет установить на одном из последних этапов подготовки миссии уже на Байконуре.

Однажды запуск уже переносили на два года. Когда проект "Экзомарс" только зарождался, вторая часть миссии планировалась на 2018 год. На два года она была отложена из-за задержек в работе европейских и российских подрядчиков. В этот раз они надеются успеть к сроку. Иначе проекту придется ждать следующего удобного окна полета к Марсу еще два года.

На Родину

Плавучий космодром "Морской старт" будет перебазирован в Россию. Такое решение недавно принял новый владелец проекта – группа компаний S7. Планируется, что плавучая платформа Odyssey, которая использовалось для запуска ракет "Зенит", и командное судно проекта прибудут в Россию в феврале-марте 2020 года. Они будут перебазированы из Лонг-Бич (США) на Славянский судоремонтный завод в порту Славянка (Дальний Восток). Разрешение на это уже выдал госдеп.

Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний пуск. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений, поскольку с "Морского старта" пускались российско-украинские ракеты "Зенит".

Группа S7 пыталась реанимировать проект, выкупив его в 2016 году и заказав на Украине 12 ракет "Зенит", однако так и не получила разрешение от правительства на поставку российских комплектующих на Украину для завершения сборки носителей.

Для продолжения эксплуатации платформы в РФ Роскосмос предложил запускать с нее создающуюся сейчас ракету "Союз-5".

Как тебе такое, Илон Маск?

Роскосмос готовит Илону Маску ассиметричный ответ. В наступающем году планируется начать летные испытания первой российской многоразовой крылатой ракеты-носителя сверхлегкого класса. Под летными испытаниями имеется в виду не вертикальный старт ракеты, а сброс ее с самолета для испытания функции возвращения на аэродром.

Первый полноценный полет со стартом с космодрома и возвращение на Землю планируется в 2023 году. Предполагается, что ракета выведет вторую ступень с малым спутником на определенную высоту, где будет происходить разделение. Вторая ступень со спутником полетит дальше, на орбиту, а первая развернет крылья и вернется к месту старта как самолет.

Это третья попытка России создать космическую ракету с крыльями. В 2001 году макет крылатой ракеты "Байкал" демонстрировался в Ле-Бурже, а в начале 2010-х Центр Хруничева разрабатывал проект МРКС-1 – крылатой первой ступени для "Ангары". Оба проекта так не получили развитие, но наработки по ним используются в новом проекте Роскосмоса.

Все на Луну!

В 2020 году планируется разработать и принять единую космическую программу России. Она будет рассчитана на период с 2021 по 2030 годы и вберет в себя Федеральную космическую программу на 2016-2025 годы, Федеральную целевую программу "ГЛОНАСС", программу "Космодромы России".

Ранее Рогозин заявлял, что объединение производится потому, что имеющиеся программы не увязаны между собой по финансированию и срокам, что "создает хаос в действиях".

Планируется, что в новую программу также включат создание сверхтяжелой ракеты для полета на Луну, тяжелый луноход, лунный взлетно-посадочный модуль, финансирование многофункциональной системы "Сфера" из 600 спутников.

Изыди, "Сатана"

В 2020 году планируется начать летные испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" - российской замены производившейся на Украине МБР "Воевода" (по классификации НАТО – "Сатана"). На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания ракеты. Летные испытания новой ракеты планируется завершить в 2021 году, после чего она станет поступать на вооружение. Головная часть "Сармата" сможет оснащаться различными блоками, в перспективе – гиперзвуковыми.

27 декабря 2019 года на боевое дежурство в Оренбуржье встал первый полк с ракетной системой "Авангард". В 2020 году продолжится оснащение новыми гиперзвуковыми крылатыми комплексами межконтинентальных баллистических ракет РВСН.

Новое против старого

В 2020 году на Байконуре могут начаться крупные строительные работы. В планах – модернизация двух стартовых комплексов.

О планах переделать стартовый комплекс ракет "Зенит" на Байконуре под пуски новых ракет "Союз-5" говорят давно. Строительные работы должны были начаться еще несколько лет назад. Сейчас, как заявляли российская и казахстанская стороны, идут последние согласования. По словам Рогозина, к концу 2022 года наземная инфраструктура должна быть готова к пускам "Союза-5".Кроме того, в конце года стало известно, что комплекс будет называться "Назарбаевский старт". Его планируется использовать 40 лет - до 2062 года.

Изменения ожидают и историческую первую площадку Байконура – "Гагаринский старт". Планируется, что с 2020 года ее начнут реконструировать под новую ракету "Союз-2". На модернизацию сбросятся Россия, Казахстан и ОАЭ, вложив 84 миллиона долларов в равных долях. Первый пуск после модернизации запланирован на 2023 год. Площадка №31, с которой тоже летают "Союзы", была реконструирована под аналогичные ракеты в 2004-2005 годах.

Пополнение в отряде космонавтов

Летом 2019 года Роскосмос и Центр подготовки космонавтов объявили новый набор в отряд космонавтов. Он стал уже 18-м в истории российской космонавтики и третьим открытым, когда заявки могут подавать все желающие. До этого свои отряды космонавтов были у военных, у предприятий отрасли, а также у Академии наук. В 2010 году Роскосмос создал объединенный отряд.

Планируется отобрать четырех человек. Документы можно будет подать до 1 июня 2020 года, еще четыре месяца займет их рассмотрение. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером отбора.

Вторая "Ангара" через 6 лет после первой

В первой половине 2020 года ожидается второй пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк. Первоначально он намечался сразу после первого старта, состоявшегося в декабре 2014 года, но планам помешал болезненный перевод производства "Ангары" с московской площадки Центра Хруничева в омский филиал – ПО "Полёт".

Запуску второй "Ангары-А5" уделяется пристальное внимание, так как он призван продемонстрировать способность омского предприятия изготавливать универсальные ракетные модули УРМ-1 для первой и второй ступеней "Ангары-А5". Реальным спутником решено не рисковать, поэтому на ракете в космос отправится "болванка".

Ракету "Ангара-А5" с нетерпением ждет Минобороны РФ для запуска своих спутников. Ведь в 2019 году оно в последний раз воспользовалось услугами аналогичной по классу, но стартующей с космодрома Байконур на территории Казахстана ракеты "Протон-М", отправив на орбиту телекоммуникационный космический аппарат "Благовест".

Обещанного еще подождут

В ноябре следующего года Роскосмос с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с Байконура обещает отправить на МКС Многоцелевой лабораторный модуль "Наука". Правда, в декабре 2019 года Рогозин допустил, что старт может съехать на начало 2021 года. Но это будет совсем небольшая задержка по сравнению с первоначальными планами запустить модуль в 2007 году.

Модуль "Наука" начали строить еще в 1995 году как дублер первого модуля МКС – Функционально-грузового блока "Заря". В 2004 году было решено переоборудовать дублера в полноценный летный модуль, однако отправка "Науки" в космос многократно откладывалась по различным причинам.