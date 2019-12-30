Путин поздравил Мадуро с Новым годом

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро с Новым годом подтвердил близость позиций по ключевым вопросам и выразил настрой на совместную работу, сообщает пресс-служба Кремля.
"В поздравительном послании президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро глава российского государства отметил, что сентябрьские переговоры в Москве подтвердили близость позиций России и Венесуэлы по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Также Путин выразил уверенность в том, что в наступающем году обе страны продолжат конструктивную совместную работу по развитию отношений стратегического партнерства и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.