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Путин поздравил Мадуро с Новым годом
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РИА Новости

Путин поздравил Мадуро с Новым годом

12:21 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро с Новым годом подтвердил близость позиций по ключевым вопросам и выразил настрой на совместную работу, сообщает пресс-служба Кремля.
"В поздравительном послании президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро глава российского государства отметил, что сентябрьские переговоры в Москве подтвердили близость позиций России и Венесуэлы по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Также Путин выразил уверенность в том, что в наступающем году обе страны продолжат конструктивную совместную работу по развитию отношений стратегического партнерства и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.
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Николас МадуроВладимир ПутинВенесуэлаРоссияПолитика
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