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2019-12-30T15:01+0300
https://ria.ru/20191230/1563012791.html
В Эстонии разгорелся скандал из-за фото темнокожих детей в детсаду
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РИА Новости

В Эстонии разгорелся скандал из-за фото темнокожих детей в детсаду

12:23 30.12.2019 (обновлено: 15:01 30.12.2019)
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© РИА Новости / Артем ЖитеневРождественский базар на Ратушной площади Таллина
Рождественский базар на Ратушной площади Таллина
© РИА Новости / Артем Житенев
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Эстонское национал-консервативное издание Uued Uudised обвинило в "черном расизме" один из детсадов Таллина, который поделился в соцсетях фотографиями темнокожих воспитанников, пишет Sputnik Эстония.
Все началось с рождественского приветствия в группе детского сада Männi в Facebook. В посте были опубликованы две фотографии и видео трех темнокожих воспитанников.
© Страница детского садика Männi в FacebookФото, опубликованное на странице детского сада Männi в Facebook
Фото, опубликованное на странице детского садика Männi в Facebook
© Страница детского садика Männi в Facebook
Фото, опубликованное на странице детского сада Männi в Facebook
Некоторые родители поинтересовались, почему нет снимков других детей: "Разве они не помещались на фотографиях?" После этого пост удалили, но снимок остался на сайте дошкольного учреждения.
Национал-консервативное издание Uued Uudised отреагировало на этот инцидент статьей "Будет ли "народ Калева" преклоняться перед чужими и приехавшими из далеких стран людьми?".
"В эстонских детских садах уже есть дети других рас, но прославление небелых на либеральном Западе, которое теперь достигло Эстонии, совершенно непостижимо и недопустимо. Чужих "подсвечивают", а своих стыдятся", — отмечается в статье.
По мнению редакции, это "самая настоящая форма расизма против белых" и ущемление прав детей коренного населения.
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ЭстонияТаллинВ мире
Популярные комментарии
За то точно не русские.. да здравствует интернационал.. чрез 10 лет рождество в минарете праздновать будете..
30 декабря, 13:06
Анатолий Садовский
106361001
ох уж эта Эстония) вечно недовольные люди) Просто детский сад хотел фотку сделать и показать людям, что в их садике любые дети могут находится, независимо от цвета кожи. Но тут уже раздули целый скандал, администрация детского сада уже расисты и тд)
30 декабря, 14:49
Константин Е
14300010
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