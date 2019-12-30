В Эстонии разгорелся скандал из-за фото темнокожих детей в детсаду

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Эстонское национал-консервативное издание Uued Uudised обвинило в "черном расизме" один из детсадов Эстонское национал-консервативное издание Uued Uudised обвинило в "черном расизме" один из детсадов Таллина , который поделился в соцсетях фотографиями темнокожих воспитанников, пишет Sputnik Эстония

Все началось с рождественского приветствия в группе детского сада Männi в Facebook. В посте были опубликованы две фотографии и видео трех темнокожих воспитанников.

© Страница детского садика Männi в Facebook Фото, опубликованное на странице детского сада Männi в Facebook © Страница детского садика Männi в Facebook Фото, опубликованное на странице детского сада Männi в Facebook

Некоторые родители поинтересовались, почему нет снимков других детей: "Разве они не помещались на фотографиях?" После этого пост удалили, но снимок остался на сайте дошкольного учреждения.

Национал-консервативное издание Uued Uudised отреагировало на этот инцидент статьей "Будет ли "народ Калева" преклоняться перед чужими и приехавшими из далеких стран людьми?".

"В эстонских детских садах уже есть дети других рас, но прославление небелых на либеральном Западе, которое теперь достигло Эстонии, совершенно непостижимо и недопустимо. Чужих "подсвечивают", а своих стыдятся", — отмечается в статье.