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Москвичам рассказали, как не отравиться в новогодние праздники
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РИА Новости

Москвичам рассказали, как не отравиться в новогодние праздники

12:17 30.12.2019
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© Depositphotos / vkuslandiaТрадиционные блюда новогоднего стола
Традиционные блюда новогоднего стола
© Depositphotos / vkuslandia
Традиционные блюда новогоднего стола . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москвичам дали рекомендации по профилактике отравлений в новогодние праздники, напомнив, что причинами недугов могут стать плохо промытые фрукты и овощи, неправильная техника приготовления блюд и поддельный алкоголь, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
"Пищевое отравление в праздничные дни чаще всего вызывают готовые блюда – всевозможные многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень. Причиной отравления могут стать и плохо промытые ягоды, фрукты, свежие овощи, так как на их поверхности могут оставаться возбудители кишечных инфекций", - говорится в сообщении.
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Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, обезопасить себя от отравлений можно следующими способами: при выборе продуктов внимательно проверять сроки годности, не приобретать товары с признаками порчи, отказаться от приобретения продуктов с затертыми маркировками, не заправлять салаты заранее.
Отдельное внимание в перечне рекомендаций уделено гигиене готовки: согласно сообщению ведомства, при приготовлении блюд нужно использовать отдельные ножи, разделочные доски и посуду для сырых и готовых продуктов, иметь отдельную доску и нож для разделки мяса птицы, тщательно мыть руки.
"Обязательно мойте инвентарь и посуду после использования, особенно если они контактировали с мясом, птицей или сырыми овощами", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в ведомстве напомнили, что рыба варится порционными кусками не менее 20 минут с момента закипания, ракообразные и моллюски - в течение 15 минут, рыбные котлеты жарятся порционными кусками в жире 15 минут, крупные куски рыбы весом до 100 грамм жарятся в распластанном виде не менее 20 минут, мелкая рыба жарится целиком в течение 15-20 минут. Готовность изделий из мяса и птицы определяется выделением бесцветного сока в месте прокола и серым цветом на разрезе продукта.
"Для обеззараживания овощей, фруктов, столовой зелени от яиц гельминтов применяется предварительное замачивание растительной продукции в воде на 15 минут, а затем тщательное промывание в дуршлаге под струей проточной воды в течение 5-10 минут с периодическим встряхиванием. Лук, петрушка и салат предварительно очищается от почвы, затем разбирается по отдельным листочкам, стеблям или перьям", - говорится в сообщении.
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Ведомство напомнило, что все овощи, фрукты и ягоды также стоит тщательно промывать. Кроме того, затронут вопрос профилактики отравлений алкогольными суррогатами.
"Не следует покупать алкоголь с рук или в сомнительных местах, при покупке нужно всегда обращать внимание на наличие акцизной марки, качественной этикетки и упаковки, при наличии осадка или постороннего запаха напиток употреблять не следует", - говорится на сайте федеральной службы.
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РоспотребнадзорМоскваОбщество
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