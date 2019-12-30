Шереметьево планирует вернуть курилки в начале следующего года

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" планирует вернуть курилки в терминалы в начале 2020 года, точной даты пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Президент России Владимир Путин подписал 27 декабря закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. Согласно документу, у курительных комнат будут непрозрачные стены, они должны быть оснащены системой вентиляции. Такие помещения разрешено размещать в зонах, где находятся пассажиры после регистрации на рейс и предполетного досмотра, а также следующие транзитом.
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"В начале 2020 года, точной даты пока нет", - сказали в пресс-службе "Шереметьево", отвечая на вопрос, когда аэропорт может вернуть курилки.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
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