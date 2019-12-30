В МИД прокомментировали обмен пленными между Киевом и Донбассом

"Рассчитываем, что в 2020 году будет продолжена работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц в соответствии с зафиксированным в минском "Комплексе мер" принципом "всех на всех", но и по реализации других его положений, прежде всего в политической сфере", — говорится в сообщении МИД.
Накануне на юго-востоке Украины прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал 124 человека, ЛНР и ДНР — 76, из них 12 военных и 64 гражданских.
За соблюдением договоренностей следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ, в том числе координатор в гуманитарной подгруппе по Донбассу от организации Тони Фриш.
Мера была согласована на декабрьском саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.