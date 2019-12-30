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2019-12-30T13:55+0300
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В МИД прокомментировали обмен пленными между Киевом и Донбассом
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РИА Новости

В МИД прокомментировали обмен пленными между Киевом и Донбассом

12:15 30.12.2019 (обновлено: 13:55 30.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Москва приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом.
"Рассчитываем, что в 2020 году будет продолжена работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц в соответствии с зафиксированным в минском "Комплексе мер" принципом "всех на всех", но и по реализации других его положений, прежде всего в политической сфере", — говорится в сообщении МИД.
Накануне на юго-востоке Украины прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал 124 человека, ЛНР и ДНР — 76, из них 12 военных и 64 гражданских.
За соблюдением договоренностей следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ, в том числе координатор в гуманитарной подгруппе по Донбассу от организации Тони Фриш.
Мера была согласована на декабрьском саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Вчера, 07:50
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Обмен пленными в ДонбассеДонбассМИД РФУкраинаВ мире
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