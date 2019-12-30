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Путин поздравил Трампа с Новым годом
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РИА Новости

Путин поздравил Трампа с Новым годом

12:10 30.12.2019 (обновлено: 12:24 30.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил американского президента Дональда Трампа с Новым годом, отметив, что РФ и США несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, сообщила пресс-служба Кремля.

"В поздравлении президенту США Трампу Путин указал на то, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов", - говорится в сообщении.

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Добавляется, что Путин подтвердил приглашение Трампу посетить Москву для участия в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Владимир ПутинРоссияСШАПолитика
Популярные комментарии
Поздравил? Лучше бы послал его, нам не к чему налаживать отношения с США. Воевать скоро начнем, а он поздравляет.
30 декабря, 12:58
Unnamed User
300016
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