Уровень оптимизма россиян вырос после трех лет падения, показал опрос

"В России уровень оптимизма жителей впервые показал положительную динамику после трехлетнего падения. За год немного выросло число оптимистов среди россиян - с 23% в прошлом году до 25% в нынешнем, что и стало базой для начала роста. То есть число россиян, которые полагают, что новый год будет лучше уходящего, на 2 процентных пункта превосходит долю пессимистов. Наши соотечественники стали отмечать положительные изменения в жизни страны, которые возвращают надежду впервые после тяжелого 2015 года", - говорится в исследовании.