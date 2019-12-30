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2019-12-30T12:08+0300
https://ria.ru/20191230/1563012063.html
Уровень оптимизма россиян вырос после трех лет падения, показал опрос
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РИА Новости

Уровень оптимизма россиян вырос после трех лет падения, показал опрос

12:08 30.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уровень оптимизма россиян в 2019 году вырос после трехлетнего падения: граждане стали отмечать положительные изменения в жизни страны, говорится в исследовании международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В ноябре-декабре ассоциация опросила людей из разных стран об их ожиданиях на наступающий год. В рамках проекта было опрошено более 45 тысяч человек в 46 странах. Опрос в России проводил исследовательский холдинг "Ромир".
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"В России уровень оптимизма жителей впервые показал положительную динамику после трехлетнего падения. За год немного выросло число оптимистов среди россиян - с 23% в прошлом году до 25% в нынешнем, что и стало базой для начала роста. То есть число россиян, которые полагают, что новый год будет лучше уходящего, на 2 процентных пункта превосходит долю пессимистов. Наши соотечественники стали отмечать положительные изменения в жизни страны, которые возвращают надежду впервые после тяжелого 2015 года", - говорится в исследовании.
"Ромир" также провел опрос на тему оптимизма среди жителей Украины. "На лучшее в наступающем году надеется каждый четвертый украинец - 42%. А с пессимистичным настроем 2020 год встречают 17% респондентов. Нейтральный ответ - то есть новый год ожидается не лучше и не хуже уходящего - указали 26% опрошенных. Таким образом, индекс оптимизма в Украине составляет 25 процентных пунктов против 4 процентных пунктов годом ранее", - указывают авторы.
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Если говорить о результатах исследования по миру в целом, то более трети жителей планеты (37%) надеются, что новый год станет лучше уходящего. "Противоположной точки зрения придерживаются четверть опрошенных (25%). Не ждут особых изменений в наступающем году чуть менее трети респондентов (31%), и 7% затруднились с ответом", - говорится в сообщении.
В результате индекс оптимизма на 2020 год, который рассчитывается путем вычитания отрицательных ответов из положительных, составил 12 процентных пунктов. Самый высокий показатель отмечается в Перу (62 процентных пункта), Албании и Нигерии (61 процентный пункт), самый низкий - в Ливане (минус 71 процентный пункт), Гонконге (минус 55 процентных пунктов) и Иордании (минус 53 процентных пункта).
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