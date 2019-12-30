Общественная палата РФ запустила горячую линию по защите прав туристов

"С 30 декабря в Общественной палате РФ начинает действовать горячая линия по защите прав туристов. По телефонам 8 (800) 737-77-66 (для звонков из России) и +7 (495) 221-70-60 (для звонков из-за рубежа), а также с помощью специальной электронной формы на сайте www.oprf.ru граждане могут обратиться в случае возникновения внештатной ситуации, случившейся во время отдыха", — рассказала Сутормина.