В Ингушетии один человек погиб и шесть получили ранения в перестрелке

"В ночь на понедельник в Сунженском районе произошел конфликт между представителями двух тейпов. Драка переросла в перестрелку, в результате которой погиб 43-летний мужчина, еще шесть человек с обеих сторон получили ранения и были госпитализированы…", - сказал собеседник агентства.