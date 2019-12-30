В Ингушетии один человек погиб и шесть получили ранения в перестрелке

НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Один человек погиб, шестеро получили ранения различной степени тяжести в результате перестрелки между представителями двух тейпов в Сунженском районе Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"В ночь на понедельник в Сунженском районе произошел конфликт между представителями двух тейпов. Драка переросла в перестрелку, в результате которой погиб 43-летний мужчина, еще шесть человек с обеих сторон получили ранения и были госпитализированы…", - сказал собеседник агентства.
По его данным, конфликт произошел из-за споров о земельном участке.
По факту перестрелки проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.