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В Ингушетии один человек погиб и шесть получили ранения в перестрелке
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РИА Новости

В Ингушетии один человек погиб и шесть получили ранения в перестрелке

12:02 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Один человек погиб, шестеро получили ранения различной степени тяжести в результате перестрелки между представителями двух тейпов в Сунженском районе Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"В ночь на понедельник в Сунженском районе произошел конфликт между представителями двух тейпов. Драка переросла в перестрелку, в результате которой погиб 43-летний мужчина, еще шесть человек с обеих сторон получили ранения и были госпитализированы…", - сказал собеседник агентства.
По его данным, конфликт произошел из-за споров о земельном участке.
По факту перестрелки проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИнгушетияСунженский районПроисшествия
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