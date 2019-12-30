Фраттини назвал решение о создании Совета Россия-НАТО историческим

РИМ, 30 дек – РИА Новости. Решение о создании Совета Россия-НАТО, которое президенты РФ и США Владимир Путин и Джордж Буш-младший приняли в 2002 году, стало историческим, считает экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини. Об этом он рассказал в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
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По словам Фраттини, он познакомился с Путиным на саммите G8 в Генуе в 2001 году. На этой встрече итальянский премьер Сильвио Берлускони призвал прекратить давнее противостояние между Западом и Россией и предложил подумать над тем, чтобы заложить основы совместной работы РФ и НАТО.
"Тогда это казалось абсолютным безумием, но должен сказать, что и Путин, и Буш продемонстрировали свою готовность к этому. Я и сам не предполагал, что президент такой великой страны, как Россия, которая была наследницей Советского Союза, даст на это положительный ответ", - признался известный политик.
"Тем не менее, всего лишь год спустя в Праттика-ди-Маре была заключена историческая договоренность о создании Совета Россия-НАТО. Это был тот жест, о котором Буш потом сказал нам: "Никогда не мог себе представить, что Путин даст этому дорогу". Так был сделан этот поистине исторический шаг", - подчеркнул собеседник агентства.
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