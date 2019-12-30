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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-30T11:52+0300
https://ria.ru/20191230/1563011011.html
Турецкая полиция задержала около ста иностранцев, связанных с ИГ*
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РИА Новости

Турецкая полиция задержала около ста иностранцев, связанных с ИГ*

11:52 30.12.2019
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© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции
Сотрудники правоохранительных органов Турции
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции. Архивное фото
АНКАРА, 30 дек - РИА Новости. Около ста иностранцев задержаны в Турции по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ*), передает агентство Anadolu в понедельник.
Отмечается, что турецкая полиция провела рейды в провинциях Анкара, Батман, Кайсери, Адана, Бурса и Самсун. По информации агентства, задержанные участвовали в боевых действиях в Сирии на стороне ИГ*. В ходе обысков у части из них было изъято оружие, документы, свидетельствующие об их причастности к террористической деятельности. Среди задержанных – граждане Сирии, Ирака и Марокко.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИсламское государствоТурцияСирияВ мире
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