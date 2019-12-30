Турецкая полиция задержала около ста иностранцев, связанных с ИГ*

Отмечается, что турецкая полиция провела рейды в провинциях Анкара, Батман, Кайсери, Адана, Бурса и Самсун. По информации агентства, задержанные участвовали в боевых действиях в Сирии на стороне ИГ*. В ходе обысков у части из них было изъято оружие, документы, свидетельствующие об их причастности к террористической деятельности. Среди задержанных – граждане Сирии, Ирака и Марокко.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.