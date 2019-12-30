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Новый год—2020
2019-12-30T11:47+0300
https://ria.ru/20191230/1563010839.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на новогодней неделе
https://cdn25.img.ria.ru/images/156289/31/1562893100_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a2dd0936b2e56293d8b4cb5a2a1c089b.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на новогодней неделе

11:47 30.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
Прохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Прохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ветер, снег и мокрый снег с дождём придут в Москву на этой неделе, в том числе на Новый год, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сейчас в Москве уже усилился ветер, порывы достигают 12 метров в секунду. Во второй половине дня начнётся снег, ветер у нас сохранится. Сегодня во второй половине дня его порывы могут достигать 15 - 17 метров в секунду, местами даже поднимется метель, температура воздуха начнёт постепенно повышаться", - сказала Позднякова.
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Мокрый снег с дождём, по её словам, начнётся 31 декабря.
"31 числа температура воздуха в Москве будет положительная, у нас будут приниматься небольшие осадки, это будет мокрый снег вперемешку с дождём", - сообщила главный специалист московского метеобюро.
По её словам, уже сейчас в столице происходят изменения в характере погоды - к Москве приближается серия атмосферных фронтов атлантического циклона.
"Сейчас температура в городе слабо отрицательная, порядка минус 3 - 4 градусов, к вечеру она повысится до нуля, а в центре - до слабо положительных значений", - сказала Позднякова.
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Она также сообщила, что снег, который начнёт выпадать в понедельник, продолжится в первой половине ночи 31 декабря.
"Снега будет чуть меньше. Может выпасть 5 - 6 сантиметров снега. Но сохранится ли этот снег до Нового года? Я думаю, что сохранится. Дневная температура в Москве будет повышаться до плюс 1 - 3 градусов, и вот такая температура у нас будет до завтра, практически часов до 8 – 10", - сказала Позднякова.
Переход температуры в сторону отрицательных значений и уменьшение количества осадков, по её словам, произойдет в ночь на 1 января.
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"Начиная с 00.00 температура воздуха уже станет отрицательной, ветер у нас сменится на северо-западный, и такая, порядка минус 3 - 5 градусов – это будет температура в утренние и дневные часы 1 января", - сообщила главный специалист московского метеобюро.
В последующие три дня, по словам Поздняковой, температурный фон будет держаться на уровне нуля градусов.
"На 3 и 4 (января - Прим. ред.) у нас сохранится облачная погода с небольшими осадками, в течение суток температура будет меняться мало: в Москве – около нуля градусов", - сообщила Позднякова.
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Новый год—2020Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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