Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T11:43+0300
https://ria.ru/20191230/1563010621.html
В Варшаве обвинили Путина в желании разрушить альянс Польши и США
https://cdn23.img.ria.ru/images/149956/40/1499564033_0:0:1880:1058_1036x0_80_0_0_68f36a8979e5bfcb5d87f18d7d84c8a8.jpg
РИА Новости

В Варшаве обвинили Путина в желании разрушить альянс Польши и США

11:43 30.12.2019
4689
© AP Photo / Alik KepliczАнтони Мачеревич
Антони Мачеревич
© AP Photo / Alik Keplicz
Антони Мачеревич. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 дек – РИА Новости. Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил президента России Владимира Путина в желании разрушить "польско-американский союз".
В конце уходящей недели посол России в Польше Сергей Андреев был приглашен в МИД Польши после того, как Путин высказался о польской политике в 30-е годы прошлого века. Президент назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
"Последние высказывания президента Путина носят характер политической агрессии против польского государства и являются еще одним предзнаменованием действий, направленных на уничтожение нынешнего политического порядка в Европе, в частности польско-американского альянса и центрально-европейского союза "Трехморье", - говорится в заявлении Мачеревича, распространенном в понедельник.
Экс-министр, известный своими неординарными заявлениями, также утверждает, что Россия уже в 21-м веке имела планы "строительства новой Европы на основе российско-немецкого альянса", а также то, что Россия вела переговоры с экс-премьером Польши Дональдом Туском с предложением принять участие "в разделе Украины".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения". Он также отметила, что тезис о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре был основополагающим в выстраивании отношений с Варшавой, но не был принят ею.
Польское руководство в последнее время считает США своим главным военно-политическим союзником. Варшава активно выступает за расширение в Польше американского военного контингента, покупает американское вооружение, заключает долгосрочные договора на поставку энергоносителей, в частности сжиженного газа.
Сенатор Владимир Джабаров
28 декабря, 14:47
Сенатор прокомментировал претензии Польши из-за слов Путина
37250023
Обсудить 4
Сергей АндреевАнтони МачеревичМИД РФМИД ПольшиДональд ТускЕвропаСШАВаршаваАдольф ГитлерВ мире
Популярные комментарии
Пшеки, которые вверху, хватит вести социально пониженую политику. Мы рядом , а амеры далеко. Жить надо с соседями в любви и дружбе, а не в фобиях. Еще раз предлагаем вам пересмотреть отношение к России. Из истории и документов уже не вычеркнешь ваше поведение при Гитлере. Мы это помним и будем помнить всегда, а также держать кнопку запуска( новых отношений или Искандеров-это как вам будет угодно) в готовности
30 декабря, 12:15
Vagner Tusk
1200000
Рекомендуем
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Стало известно о состоянии вернувшихся из плена украинских военных
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве
Запад подводит итоги "года Путина": что может остановить Россию
Президент РФ Владимир Путин
Фраттини назвал отличительную черту Путина
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова рассказала, каким будет ответ на ситуацию со Sputnik Эстония
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
В авиакомпании назвали возможную причину крушения самолета в Алма-Ате
Рождественский базар на Ратушной площади Таллина
В Эстонии разгорелся скандал из-за фото темнокожих детей в детсаду
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Газодобывающее предприятие на Украине
Песков рассказал о непростых переговорах по газу с Украиной
Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд пообещал россиянам "красный" январь
Здание посольства РФ в Варшаве
Дипломаты ответили на слова посла США о предпосылках Второй мировой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вызвав посла, Польша пытается переиграть ситуацию, заявила Захарова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Лента новостейМолния