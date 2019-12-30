В Варшаве обвинили Путина в желании разрушить альянс Польши и США

ВАРШАВА, 30 дек – РИА Новости. Бывший министр обороны Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил президента России Владимира Путина в желании разрушить "польско-американский союз".

В конце уходящей недели посол России в Польше Сергей Андреев был приглашен в МИД Польши после того, как Путин высказался о польской политике в 30-е годы прошлого века. Президент назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".

"Последние высказывания президента Путина носят характер политической агрессии против польского государства и являются еще одним предзнаменованием действий, направленных на уничтожение нынешнего политического порядка в Европе, в частности польско-американского альянса и центрально-европейского союза "Трехморье", - говорится в заявлении Мачеревича, распространенном в понедельник.

Экс-министр, известный своими неординарными заявлениями, также утверждает, что Россия уже в 21-м веке имела планы "строительства новой Европы на основе российско-немецкого альянса", а также то, что Россия вела переговоры с экс-премьером Польши Дональдом Туском с предложением принять участие "в разделе Украины".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения". Он также отметила, что тезис о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре был основополагающим в выстраивании отношений с Варшавой, но не был принят ею.