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2019-12-30T11:45+0300
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В Москве пенсионерка купила витамины под видом лекарства за $4 тысячи
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РИА Новости

В Москве пенсионерка купила витамины под видом лекарства за $4 тысячи

11:42 30.12.2019 (обновлено: 11:45 30.12.2019)
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CC0 / ivabalk / Витамины
Витамины
CC0 / ivabalk /
Витамины. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Московские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ломоносовском району столицы задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении 86-летней москвички", - сказала Волк.
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По ее словам, на городской телефон потерпевшей позвонил неизвестный, который представился врачом поликлиники. Он сообщил, что у пенсионерки обнаружена опасная болезнь, и ей необходимо принимать специальный препарат.
Испугавшись, заявительница согласилась приобрести предложенное лекарство. Вскоре приехал мужчина и передал ей ампулу с жидким веществом, за которую она заплатила 4 тысячи долларов. Не дождавшись повторного звонка от врача, пожилая женщина поняла, что её обманули, пояснила Волк.
Подозреваемый был задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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"В настоящее время установлено, что в ампуле находились витамины стоимостью менее 200 рублей. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД.
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Ирина ВолкМВД РФМоскваПроисшествия
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