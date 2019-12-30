В Москве пенсионерка купила витамины под видом лекарства за $4 тысячи

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Московские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки, сообщила официальный представитель МВД России Московские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

"Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ломоносовском району столицы задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении 86-летней москвички", - сказала Волк.

По ее словам, на городской телефон потерпевшей позвонил неизвестный, который представился врачом поликлиники. Он сообщил, что у пенсионерки обнаружена опасная болезнь, и ей необходимо принимать специальный препарат.

Испугавшись, заявительница согласилась приобрести предложенное лекарство. Вскоре приехал мужчина и передал ей ампулу с жидким веществом, за которую она заплатила 4 тысячи долларов. Не дождавшись повторного звонка от врача, пожилая женщина поняла, что её обманули, пояснила Волк.

Подозреваемый был задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.