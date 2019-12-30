В Подмосковье рассказали подробности ЧП с ребенком, выпавшим из окна

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Ребенок, найденный под окнами подмосковного дома в Павловском Посаде, выпал сам из окна первого этажа по недосмотру родителей, заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
Ранее в СМИ сообщалось о найденном ребенке под балконом квартиры в доме в подмосковном Павловском Посаде, он был госпитализирован.
13 сентября, 19:51В Москве трехлетний ребенок выпал из окна 11-го этажа и выжил
"По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, малыш вылез через решетки окна первого этажа по недосмотру родителей. Семья благополучная. Сейчас мальчику ничто не угрожает, у него небольшое переохлаждение. За его состоянием наблюдают врачи", - сообщила Мишонова РИА Новости.