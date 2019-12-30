В Подмосковье рассказали подробности ЧП с ребенком, выпавшим из окна

"По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, малыш вылез через решетки окна первого этажа по недосмотру родителей. Семья благополучная. Сейчас мальчику ничто не угрожает, у него небольшое переохлаждение. За его состоянием наблюдают врачи", - сообщила Мишонова РИА Новости.