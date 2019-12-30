Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T11:40+0300
https://ria.ru/20191230/1563010536.html
В Подмосковье рассказали подробности ЧП с ребенком, выпавшим из окна
https://cdn22.img.ria.ru/images/155722/36/1557223685_0:295:3071:2022_1036x0_80_0_0_54e34eb223c5dc846204c3ffe96af861.jpg
РИА Новости

В Подмосковье рассказали подробности ЧП с ребенком, выпавшим из окна

11:40 30.12.2019
828
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Ребенок, найденный под окнами подмосковного дома в Павловском Посаде, выпал сам из окна первого этажа по недосмотру родителей, заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
Ранее в СМИ сообщалось о найденном ребенке под балконом квартиры в доме в подмосковном Павловском Посаде, он был госпитализирован.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
13 сентября, 19:51
В Москве трехлетний ребенок выпал из окна 11-го этажа и выжил
"По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, малыш вылез через решетки окна первого этажа по недосмотру родителей. Семья благополучная. Сейчас мальчику ничто не угрожает, у него небольшое переохлаждение. За его состоянием наблюдают врачи", - сообщила Мишонова РИА Новости.
004841
Обсудить 0
Ксения МишоноваМосковская областьПавловский ПосадПроисшествия
Рекомендуем
Спасение девушки из-под колес грузовика во Владивостоке
Спасение девушки из-под колес машины во Владивостоке попало на видео
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела младенца в Кемеровской области
В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги
Автомобиль скорой помощи
На улице в Подмосковье нашли раздетого двухлетнего ребенка
Елена Батурина
Суд в Калмыкии приостановил дело Елены Батуриной на время розыска
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Стало известно о состоянии вернувшихся из плена украинских военных
Антони Мачеревич
В Варшаве обвинили Путина в желании разрушить альянс Польши и США
Автобусы в Новосибирске
В Сибири отстранили от работы водителя и кондуктора, высадивших детей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Алуште в фонтане обнаружили тело мужчины
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
В авиакомпании назвали возможную причину крушения самолета в Алма-Ате
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Убившая дочь из-за плача жительница Башкирии получила 15 лет колонии
Расстроенный ребенок сидит на полу
Минздрав проверит красноярский санаторий, где персонал унижал детей
Автомобили скорой помощи
В Подмосковье грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку
Место ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля под Севастополем
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом
Больница
В Москве проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в больнице
Президент РФ Владимир Путин
Фраттини назвал отличительную черту Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Лента новостейМолния