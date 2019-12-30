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Культура
2019-12-30T12:45+0300
https://ria.ru/20191230/1563010269.html
Премьера шоу Татьяны Навки прошла при полном аншлаге
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РИА Новости

Премьера шоу Татьяны Навки прошла при полном аншлаге

12:45 30.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФигуристка Татьяна Навка выступает в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве
Фигуристка Татьяна Навка выступает в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Во дворце спорта "Мегаспорт" состоялась премьера новогоднего шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств", которая прошла при полном аншлаге, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Первыми знаменитыми зрителями ледового спектакля были Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой, Cаша Жулина, Ани Лорак с дочерью, Екатерина Варнава, Алексей Воробьев, Марина и Валентин Юдашкины, Араз Агаларов, Татьяна Михалкова, Дмитрий Хрусталев, Денис Клявер, Екатерина и Александр Стриженовы с дочерью и другие звезды, режиссеры, политики и cпортсмены.
На льду вместе с Татьяной Навкой выступала сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и другие титулованные фигуристы.
Шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" — это история о любви, предательстве, добре, зле и волшебстве.
Мюзикл на льду будет проходить во дворце спорта "Мегаспорт" с 25 декабря 2019 года по 7 января 2020 года включительно.
Фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев выступают в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве
27 декабря, 08:00Культура
Татьяна Навка, Алина Загитова и Петр Чернышев в "Спящей красавице"
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КультураНовости культурыПетр ЧернышевАлексей ВоробьевАлина ЗагитоваМегаспортТатьяна НавкаТатьяна МихалковаДенис КляверМосква
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