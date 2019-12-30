Премьера шоу Татьяны Навки прошла при полном аншлаге

Фигуристка Татьяна Навка выступает в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Во дворце спорта "Мегаспорт" состоялась премьера новогоднего шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств", которая прошла при полном аншлаге, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Первыми знаменитыми зрителями ледового спектакля были Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой, Cаша Жулина, Ани Лорак с дочерью, Екатерина Варнава, Алексей Воробьев, Марина и Валентин Юдашкины, Араз Агаларов, Татьяна Михалкова, Дмитрий Хрусталев, Денис Клявер, Екатерина и Александр Стриженовы с дочерью и другие звезды, режиссеры, политики и cпортсмены.

На льду вместе с Татьяной Навкой выступала сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и другие титулованные фигуристы.

Шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" — это история о любви, предательстве, добре, зле и волшебстве.