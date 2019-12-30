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Володин оценил идею межпарламентского диалога в "нормандском формате"
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РИА Новости

Володин оценил идею межпарламентского диалога в "нормандском формате"

11:36 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Результат межпарламентского диалога в "нормандском формате" по урегулированию на Украине зависит от того, удастся ли Киеву справиться с националистами, которых поддерживают Соединенные Штаты Америки, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине. В декабре в Санкт-Петербурге прошла встреча первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их беседе присоединился Путин. Медведчук воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать об идее подключить парламенты Германии, Франции, России и Украины к урегулированию на Украине. Володин и Медведчук 24 декабря встретились в Госдуме и, в частности, договорились о встрече российских и украинских парламентариев в "более широком составе".
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Спикер Госдумы отметил, что предыдущее руководство Украины неслучайно продвигало националистические идеи.
"Это же даже не реакция на какие-то процессы, которые происходили, а это идеология, которую (предыдущий президент Украины Петр – ред.) Порошенко продвигал, опираясь на националистические круги и обвиняя всех врагами, а в итоге-то страна от этого проиграла", - сказал Володин.
Он назвал хорошей идею межпарламентского диалога в "нормандском формате" по Украине, подчеркнув, что многое в части выполнения минских соглашений зависит от украинской стороны. "Сегодня новый президент, новый парламент. Когда речь идет о реализации минских соглашений, конечно, именно в рамках парламентского измерения многое предстоит решать Украине. И задействовать парламенты для обсуждения этого Франции, Германии и России - это хорошая идея", - сказал председатель Госдумы.
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"У нас была первая встреча с нашими коллегами из украинского парламента, мы разговор начали. Возможно, будет от этого результат. Почему я говорю – возможно? Потому что все непросто, потому что вот эти националистически настроенные круги хотят, чтобы дальше сохранялась на Украине тревожная обстановка, напряжение и чтобы это напряжение как можно дольше продлить", - отметил политик.
По его словам, именно такая цель реализуется на Украине Соединенными Штатами Америки. "Они (США – ред.) же добились своего: фактически разрушили некогда процветавшую Украину", - сказал Володин. Он также подчеркнул, что в межпарламентском диалоге РФ придерживается принципов открытости и дружбы
"И еще раз нашим коллегам повторили: мы для себя понимаем одно – не вмешиваемся в дела суверенного государства, не исходим из двойных стандартов, а поддерживаем принцип открытости, дружбы, и давайте, если хотите, вот на этих условиях вести диалог. Все остальное – это уже в их руках", - заключил Володин.
Президент РФ Владимир Путин, министр финансов РФ Антон Силуанов и глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время беседы в Санкт-Петербурге. 20 декабря 2019
20 декабря, 13:04
Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате"
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"Нормандская четверка"Виктор МедведчукПетр ПорошенкоАнтон СилуановГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияВ мире
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