Володин оценил идею межпарламентского диалога в "нормандском формате"

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине. В декабре в Санкт-Петербурге прошла встреча первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком . К их беседе присоединился Путин. Медведчук воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать об идее подключить парламенты Германии, Франции, России и Украины к урегулированию на Украине. Володин и Медведчук 24 декабря встретились в Госдуме и, в частности, договорились о встрече российских и украинских парламентариев в "более широком составе".

Спикер Госдумы отметил, что предыдущее руководство Украины неслучайно продвигало националистические идеи.

"Это же даже не реакция на какие-то процессы, которые происходили, а это идеология, которую (предыдущий президент Украины Петр – ред.) Порошенко продвигал, опираясь на националистические круги и обвиняя всех врагами, а в итоге-то страна от этого проиграла", - сказал Володин.

Он назвал хорошей идею межпарламентского диалога в "нормандском формате" по Украине, подчеркнув, что многое в части выполнения минских соглашений зависит от украинской стороны. "Сегодня новый президент, новый парламент. Когда речь идет о реализации минских соглашений, конечно, именно в рамках парламентского измерения многое предстоит решать Украине. И задействовать парламенты для обсуждения этого Франции, Германии и России - это хорошая идея", - сказал председатель Госдумы.

"У нас была первая встреча с нашими коллегами из украинского парламента, мы разговор начали. Возможно, будет от этого результат. Почему я говорю – возможно? Потому что все непросто, потому что вот эти националистически настроенные круги хотят, чтобы дальше сохранялась на Украине тревожная обстановка, напряжение и чтобы это напряжение как можно дольше продлить", - отметил политик.

По его словам, именно такая цель реализуется на Украине Соединенными Штатами Америки. "Они (США – ред.) же добились своего: фактически разрушили некогда процветавшую Украину", - сказал Володин. Он также подчеркнул, что в межпарламентском диалоге РФ придерживается принципов открытости и дружбы