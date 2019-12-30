В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом

Место ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля под Севастополем

© Фото : ГИБДД РФ Место ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля под Севастополем

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись под Грузовик и автобус столкнулись под Севастополем , один человек погиб, трое госпитализированы, сообщили РИА Новости в ГИБДД России

"В 09.00 по местному времени на 175 км автодороги "Керчь – Севастополь" водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz в условиях тумана выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом MAN", - говорится в сообщении.

В ГУ МВД по республике уточнили, что ДТП произошло в Белогорском районе в 10.53 мск.

"Сегодня в Белогорском районе на 174 км +950м автодороги "Таврида" произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса", - сообщили РИА Новости в МВД.

В результате ДТП водитель грузового транспортного средства погиб, еще три человека - один пассажир грузовика и два пассажира автобуса - получили травмы различной степени тяжести.