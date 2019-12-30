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В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом

11:34 30.12.2019 (обновлено: 12:58 30.12.2019)
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© Фото : ГИБДД РФМесто ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля под Севастополем
Место ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля под Севастополем
© Фото : ГИБДД РФ
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись под Севастополем, один человек погиб, трое госпитализированы, сообщили РИА Новости в ГИБДД России.
"В 09.00 по местному времени на 175 км автодороги "Керчь – Севастополь" водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz в условиях тумана выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом MAN", - говорится в сообщении.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Вчера, 09:27
В Ставропольском крае автобус перевернулся после ДТП
В ГУ МВД по республике уточнили, что ДТП произошло в Белогорском районе в 10.53 мск.
"Сегодня в Белогорском районе на 174 км +950м автодороги "Таврида" произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса", - сообщили РИА Новости в МВД.
В результате ДТП водитель грузового транспортного средства погиб, еще три человека - один пассажир грузовика и два пассажира автобуса - получили травмы различной степени тяжести.
Скорая помощь
Вчера, 08:11
В Ростове-на-Дону два человека погибли и пять пострадали в ДТП
По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz, двигавшийся со стороны Симферополя в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN, сообщили в ГУ МВД. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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ГИБДД МВД РФКрымРоссияПроисшествия
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