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В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки

11:27 30.12.2019 (обновлено: 12:07 30.12.2019)
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© Фото : Державна прикордонна служба УкраїниКонтрольно-пропускной пункт в Донбассе
Контрольно-пропускной пункт в Донбассе
© Фото : Державна прикордонна служба України
Контрольно-пропускной пункт в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В представительстве ДНР в СЦКК ранее заявили о трех нарушениях режима прекращения огня за 28 декабря.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики также применяли стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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