В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики также применяли стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.