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В МИД Ирана назвали удары США в Ираке терроризмом
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РИА Новости

В МИД Ирана назвали удары США в Ираке терроризмом

11:24 30.12.2019 (обновлено: 12:10 30.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 30 дек – РИА Новости. Тегеран считает удары США в Сирии и Ираке актом терроризма, требует от США уйти из региона, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Военная агрессия США по отношению к Ираку и иракским силам является прямым доказательством терроризма США, (Тегеран) осуждает ее", - заявил Мусави, чьи слова были опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Он потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Ирака, а также указал, что присутствие иностранных войск в регионе приводит лишь к эскалации напряженности. В этой связи Мусави потребовал от США "прекратить свое оккупационное присутствие".
Официальный представитель МИД Ирана отметил, что США несут ответственность за последствия ударов, подчеркнув, что заявления о присутствии США в регионе для борьбы с терроризмом являются неправдой.
"Эти нападения вновь доказали, что США лгут, говоря о борьбе с группировкой "Исламское государство"*, поскольку США обстреляли позиции тех сил, которые в прошлые годы нанесли серьезный удар террористам из ИГ*", - добавил Мусави.
Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам". В оборонном ведомстве пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. В Пентагоне отметили, что эти удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии
Вчера, 11:00Сказано в эфире
Мнение об ударах США в Ираке и Сирии: американскую политику шатаетСША нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии. Вашингтон хочет воспользоваться политическим хаосом, считает эксперт РИСИ Владимир Фитин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
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Аббас МусавиМинистерство обороны СШАСирияТегеран (город)ХезболлаМИД ИранаИракСШАВ мире
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