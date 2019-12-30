Эксперты рассказали, как Путин за 20 лет изменил роль России в мире

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Россия за последние 20 лет внесла существенный вклад в формирование и развитие институтов многополярного мира, утвердив в международной политике принципы реального равноправия разных стран, считают политики и эксперты, опрошенные РИА Новости.

По их словам, президент РФ Владимир Путин был вынужден проводить твердую политику в отношении Запада, который отказывался воспринимать Россию как равноправного партнера, и продемонстрировал неэффективность, контрпродуктивность санкционной политики в современных условиях.

И уважать Россию заставил

По мнению главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, внешняя политика Путина за минувшие 20 лет изменила не только роль России в мире, но и сам мир.

Сенатор отмечает, что эволюции взглядов президента РФ на какие-то цели и принципы самой российской внешней политики, как это иногда интерпретируют, не было.

"Он не пришел от "западничества" к "ревизионизму", от "Европы" к "Азии", от демократизма к "державничеству" во внешней политике. Просто внешние условия диктовали ту логику, которую попросту пришлось принять примерно к концу "нулевых": слабых не слушают", - сказал Косачев.

Глава международного комитета добавил, что Россия буквально заставила считаться с собой, причем на стадии, когда игнорирование ее интересов прежде всего со стороны Запада стало уже представлять собой серьезную угрозу.

По словам научного сотрудника Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Сергея Беспалова, поворот во внешней политике России, который, произошел при президентстве Путина, наметился уже при правительстве под руководством Евгения Примакова. При этом, как отмечает эксперт, в первые годы президентства Путин еще предпринимал попытки нормализации отношений с Западом и с США в особенности.

"По мере того как стало ясно, что Запад не готов к нормальным, к равноправным отношениям с Россией и воспринимает РФ либо как противника, либо, по крайней мере, как очень неравноправного партнера, естественно Путин просто вынужден был переосмыслить свою внешнюю политику. И, естественно, двумя важными этапами стали сначала 2007 - его знаменитая мюнхенская речь… а затем 2008 год - конфликт вокруг Южной Осетии и поддержка Западом преимущественно Грузии, хотя очевидно, что именно она была инициатором этого конфликта", - отметил Беспалов.

Политолог добавил, что более твердой политика РФ в отношении Запада стала во многом вынужденно.

"Если рассматривать все это в связке с укреплением военного потенциала, с реформами армии, с модернизацией оборонно-промышленного комплекса, то понятно, что, по крайней мере, в сфере военной составляющей внешней политики, обеспечения нашей безопасности, это дало нам возможность на равных говорить с Западом", - считает Беспалов.

Такой же точки зрения придерживается и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, по словам которого, западный мир жестко указывал России на место в списке стран третьего сорта, и сделал все, чтобы Россия почувствовала себя крайне дискомфортно.

"Именно это обстоятельство позволило в дальнейшем осуществить такие проекты, как крымский консенсус, модернизирование сил ядерного сдерживания... Был создан мощный военный блок, причем на базе именно своих собственных резервов. У нас, как известно, нет союзников, у нас по-прежнему армия и флот, а также силы ядерного сдерживания – это по-прежнему основа безопасности страны", - пояснил эксперт.

Сердцем на Восток

В результате санкицонного давления Запада России удалось совершить поворот на Восток - укрепить связи с Китаем, Индией, пересмотреть отношения с Японией, считает Мухин.

"Если раньше отношения были конфронтационными, то теперь мы находимся в стадии подписания мирного договора (с Японией). Мы сумели отвоевать потерянные позиции на индийском рынке: к середине нулевых годов мы их потеряли, а сейчас мы их обратно восстанавливаем. Нам удалось создать экономический и военный альянс с Китаем", - сказал политолог, отметив, что военный потенциал РФ и КНР вполне соотносится с военным потенциалом стран НАТО.

"На направлении Ближнего Востока у нас особенные успехи, потому что мы здесь сочетали дипломатические и военные методы воздействия. Военные – это, конечно, сирийская модель... А с другой стороны, мы можем дружить, умеем эффективно работать и с Саудовской Аравией, и с Ираном, и с Турцией, и с Израилем, что не удавалось никому из других стран", - добавил Мухин.

По мнению Косачева, ближневосточный прорыв стал самым впечатляющим успехом внешней политики Путина.

"Предотвращение иракского и ливийского сценариев в этой стране и конструктивная дипломатия в диалоге со всеми важными игроками, включая таких непростых и во многом антагонистичных, как Иран, Турция и Израиль, сделали роль России важнейшей в позитивном развитии, как сирийского сюжета, так и в ближневосточных процессах в целом", - пояснил он.

По словам Косачева, российская дипломатия выгодно отличается от западного подхода, строго делящего Ближний Восток на своих и чужих. "Чужих, соответственно, объявляют "диктаторами", "коррупционерами", "нарушителями прав человека" и т.п., что автоматически выводит их по версии Запада из правового и гуманитарного поля. С их ("чужими") интересами можно не считаться, их можно подвергать жесточайшим санкциям, от которых страдают простые люди, к ним "можно" (то есть – разрешают самим себе) даже применять силу без санкции Совбеза ООН", - сказал он.

На этом фоне, поясняет сенатор, российская внешняя политика выглядит качественно иной, что создает ей авторитет в глазах даже враждующих сторон, тем самым "кратно усиливая реальное влияние нашей страны относительно ее объективных экономических или политических возможностей".

Не дружить против

Отличительной чертой внешней политики Путина, по словам Беспалова, стало то, что российский лидер никогда не пытался дружить с одной страной против другой.

"Он не склонен вступать в альянс с одними странами против других стран или против групп стран. То, что Путин и его администрация, министерство иностранных дел пытаются, насколько это возможно, поддерживать позитивные и сбалансированные отношения со всеми государствами. Особенно это заметно по политике его на Ближнем Востоке", - пояснил эксперт.

В этом, как отмечает аналитик, уникальность российской внешней политики, которая не направлена ни против США, ни ЕС.

"Подход такой характерен для политики России применительно и к другим регионам планеты. Если с какими-то государствами у нас не лучшие отношения установились - ведь это не наш выбор, это результат сознательной политики Запада по сдерживанию России, либо результат проекции влияния Запада на какие-то государства третьего мира, которые не вполне самостоятельны в принятии своих решений", - добавил Беспалов.

По мнению председателя высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова, политика современной России стала главным фактором большей устойчивости и большей справедливости в международных отношениях.

"Именно политика Владимира Путина, несмотря на всю активность оппонентов и противников, охладила некоторые горячие головы и сохранила жизни очень многих людей, остановила или сдержала угрозы у границ нашей страны и на дальних подступах. Именно эта политика поставила в глобальную повестку такие задачи, как совместная борьба с международным терроризмом, укрепление сотрудничества суверенных государств и защита самих принципов государственного суверенитета, важность защиты традиций, культурного наследия, исторической памяти от стирания и уничтожения", - считает политик.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также отмечает, что проводя свою политику, РФ не создает "новую Кубу, никакого нового блока стран, мы не навязываем никому идеологии". "При этом мы навели порядок в Сирии, улучшили отношения с Ираном, Турцией – это наш сосед и член НАТО. Я бы назвал политику в отношении соседей "финляндизацией", то есть это стремление поддерживать со всеми соседями хорошие, но взаимовыгодные отношения… Но в целом Россия снова на взлете, а наши конкуренты стагнируют", - заявил Жириновский.

Новые международные платформы

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов отмечает существенный вклад России в формирование и развитие институтов многополярного мира. "Идея многополярности превратилась из лозунга в реально действующие механизмы системы международных отношений. Это ШОС, это БРИКС... это "двадцатка", саммиты которой проводятся с 2008 года, и которая играет все более значимую роль", - сказал лидер эсеров.

По его словам, в мировой истории имя Владимира Путина будет связано, прежде всего, с завершением эпохи доминирования стран Запада во главе с США в мировой политике. Политик пояснил, что во второй половине ХХ века это доминирование было ограничено влиянием Советского Союза.

"Распад СССР в Вашингтоне и других западных столицах восприняли как свою победу, как мандат на строительство однополярного мира. Но это было бы повторением пройденного в предыдущие эпохи, история которых состоит из конфликтов, вызванных стремлением Запада всюду утверждать свое первенство. Сегодня такие конфликты были бы чреваты глобальной катастрофой. Только утверждение многополярности может уберечь планету от этого пагубного пути", - уверен Миронов.

По мнению заместителя секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Климова, РФ за последние годы смогла построить новые глобальные международные платформы. "Ведь российско-индийско-китайский треугольник – он возник во многом благодаря усилиям ВВП. На основе этого краеугольного камня – российско-индийско-китайского – была создана организация, которая сначала называлась БРИК, а затем, после вступления туда еще и Южной Африки, она стала называться БРИКС. Это и Шанхайская организация сотрудничества, которая влияет сейчас на европейскую политику очень значительно", - отметил политик.

По его словам, именно в последние 20 лет фактически сформировалась так называемая двадцатка, где авторитет России крайне высок.

"Возьмем саммит с африканскими странами – все африканские государства были представлены на высшем уровне на встрече с нашим президентом. Это огромный вес политический России, который мы сейчас имеем на Тихоокеанском направлении – такого тоже, в общем, не было даже во времена Советского Союза", - сказал Климов.

Значительные успехи видны в Латинской Америке, считает единоросс. В частности, он отмечает наращивание отношений с Кубой, вклад России в защиту суверенитета Венесуэлы.