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Туризм
2019-12-30T11:23+0300
https://ria.ru/20191230/1563008538.html
Эксперты рассказали, готовы ли туристы к встрече Нового года
https://cdn21.img.ria.ru/images/103954/15/1039541577_0:196:2944:1852_1036x0_80_0_0_1325e46e8f659485d6ac6a475d8ee5f2.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, готовы ли туристы к встрече Нового года

11:23 30.12.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПраздничная инсталяция с Дедом Морозом и Снегурочкой у елки на улице Москвы
Праздничная инсталяция с Дедом Морозом и Снегурочкой у елки на улице Москвы
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, готовы ли они к встрече Нового года, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей. Оказалось, что к встрече Нового года готовы чуть больше половины респондентов (62 процента).
69 процентов опрошенных не успели приобрести подарки всем друзьям и близким и планируют заняться этим в ближайшее время.
83 процента пока не успели подумать о том, что будет на праздничном столе 31 декабря, им еще предстоит закупка продуктов.
При этом 14,7 процента пользователей подготовка к Новому году уже не заботит — они отправились в путешествие.
Турция, Каппадокия
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