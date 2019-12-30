Эксперты рассказали, готовы ли туристы к встрече Нового года

Праздничная инсталяция с Дедом Морозом и Снегурочкой у елки на улице Москвы

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, готовы ли они к встрече Нового года, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей. Оказалось, что к встрече Нового года готовы чуть больше половины респондентов (62 процента).

69 процентов опрошенных не успели приобрести подарки всем друзьям и близким и планируют заняться этим в ближайшее время.

83 процента пока не успели подумать о том, что будет на праздничном столе 31 декабря, им еще предстоит закупка продуктов.