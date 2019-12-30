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Новости Подмосковья
2019-12-30T11:11+0300
https://ria.ru/20191230/1563008464.html
В Клину мужчина погиб из-за неосторожного обращения с петардой
https://cdn24.img.ria.ru/images/151608/65/1516086536_0:0:3145:1770_1036x0_80_0_0_21f2c72955f7da4ec9ef72e8e39d41da.jpg
РИА Новости

В Клину мужчина погиб из-за неосторожного обращения с петардой

11:11 30.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобиль МЧС
Автомобиль МЧС
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобиль МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мужчина погиб в Подмосковье, грубо нарушив правила запуска фейерверков – это первый подобный случай в регионе за последние годы, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.
Следственный комитет уже сообщал об этом ЧП, но не было известно, что это первый такой случай за годы.
"В субботу в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в Клину погиб 33-летний мужчина", - уточнил собеседник агентства.
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Погибший получил тяжелые травмы головы и лица, пытаясь "в нарушение элементарных правил безопасности поджечь петарду", которая в итоге взорвалась у него в руках.
Этот случай - единственный в Подмосковье "за многие последние годы", добавил собеседник агентства.
Поэтому при запуске любых фейерверков и петард надо быть предельно внимательными и строго соблюдать все правила безопасности, напомнили в МЧС.
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"Любое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или подрыва, что может привести к получению травм или гибели", - подчеркнул Польшин.
По данным областного главка СК РФ, инцидент произошел на территории частного домовладения, когда мужчина одну за другой поджигал несколько петард с зажженной сигаретой во рту. По предварительным данным, одна из петард могла взорваться у него в руках от искры.
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