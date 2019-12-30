В Клину мужчина погиб из-за неосторожного обращения с петардой

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мужчина погиб в Подмосковье, грубо нарушив правила запуска фейерверков – это первый подобный случай в регионе за последние годы, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.
Следственный комитет уже сообщал об этом ЧП, но не было известно, что это первый такой случай за годы.
"В субботу в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в Клину погиб 33-летний мужчина", - уточнил собеседник агентства.
Погибший получил тяжелые травмы головы и лица, пытаясь "в нарушение элементарных правил безопасности поджечь петарду", которая в итоге взорвалась у него в руках.
Этот случай - единственный в Подмосковье "за многие последние годы", добавил собеседник агентства.
Поэтому при запуске любых фейерверков и петард надо быть предельно внимательными и строго соблюдать все правила безопасности, напомнили в МЧС.
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"Любое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или подрыва, что может привести к получению травм или гибели", - подчеркнул Польшин.
По данным областного главка СК РФ, инцидент произошел на территории частного домовладения, когда мужчина одну за другой поджигал несколько петард с зажженной сигаретой во рту. По предварительным данным, одна из петард могла взорваться у него в руках от искры.