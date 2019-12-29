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В Московской области мужчина погиб, поджигая петарду
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РИА Новости

В Московской области мужчина погиб, поджигая петарду

16:48 29.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. СК устанавливает обстоятельства смерти местного жителя городского округа Клин Московской области, который погиб, поджигая петарду, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Следственным отделом по городскому округу Клину ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту смерти 33-летнего мужчины в результате травм, полученных от хлопка петарды", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 28 декабря вечером в городском округе Клин на территории частного домовладения компания местных жителей распивала спиртное. Один из мужчин поджигал фейерверки и петарды. В момент, когда он поджигал третью петарду, у него во рту находилась уже подожженная сигарета, затем раздался хлопок, после которого мужчина упал. Приехавшая на место бригада скорой помощи констатировала его смерть.
Согласно сообщению, со слов родственников, мужчина приобрел петарду год назад на одном из интернет-сайтов. Поджег мужчина петарду сам или она загорелась в результате попадания искры от окурка, очевидцы пояснить не смогли.
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Ольга ВрадийСледственный комитет РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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