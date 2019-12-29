В Московской области мужчина погиб, поджигая петарду

"Следственным отделом по городскому округу Клину ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту смерти 33-летнего мужчины в результате травм, полученных от хлопка петарды", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 28 декабря вечером в городском округе Клин на территории частного домовладения компания местных жителей распивала спиртное. Один из мужчин поджигал фейерверки и петарды. В момент, когда он поджигал третью петарду, у него во рту находилась уже подожженная сигарета, затем раздался хлопок, после которого мужчина упал. Приехавшая на место бригада скорой помощи констатировала его смерть.