Экс-главе Марий Эл продлили арест до 2 апреля

"Нижегородский районный суд продлил арест до 2 апреля 2020 года Маркелову, а также проходящим с ним по делу Ираиде Долгушевой и Наталье Кожановой. Все трое находятся в СИЗО в Нижнем Новгороде", - сказала Вяткина. Она добавила, что Кожанова "находится в стадии голодовки".

Слушания по делу Маркелова проходят в Нижегородском районном суде с 23 апреля. Вместе с Маркеловым на скамье подсудимых находятся его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, а также гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве.

Следствие считает, что Маркелов, занимая пост главы региона, получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. В свою очередь Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах коммерсанта Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере, считает СК.