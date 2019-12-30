Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T11:07+0300
https://ria.ru/20191230/1563008288.html
Экс-главе Марий Эл продлили арест до 2 апреля
https://cdn24.img.ria.ru/images/149226/88/1492268855_0:268:2691:1782_1036x0_80_0_0_abeaab8f7baeef9f657e7c49a6a4ae19.jpg
РИА Новости

Экс-главе Марий Эл продлили арест до 2 апреля

11:07 30.12.2019
3436
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый в получении взятки, в Басманном суде Москвы
Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый в получении взятки, в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Нижегородский районный суд продлил арест бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, на три месяца – до 2 апреля 2020 года, сообщила РИА Новости его адвокат Елена Вяткина.
"Нижегородский районный суд продлил арест до 2 апреля 2020 года Маркелову, а также проходящим с ним по делу Ираиде Долгушевой и Наталье Кожановой. Все трое находятся в СИЗО в Нижнем Новгороде", - сказала Вяткина. Она добавила, что Кожанова "находится в стадии голодовки".
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов
25 ноября, 20:27
Суд взыскал с экс-главы Марий Эл 120 объектов недвижимости и 16 машин
Слушания по делу Маркелова проходят в Нижегородском районном суде с 23 апреля. Вместе с Маркеловым на скамье подсудимых находятся его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, а также гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве.
Следствие считает, что Маркелов, занимая пост главы региона, получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. В свою очередь Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах коммерсанта Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере, считает СК.
Статуя Фемиды
28 марта, 10:28
Чиновники федерального уровня, ставшие фигурантами уголовных дел
800110
Обсудить 0
Дело экс-главы Марий Эл МаркеловаЛеонид МаркеловСледственный комитет РФНижний НовгородПроисшествия
Рекомендуем
Руки в наручниках
В Приморье пожизненно осудили рецидивиста, убившего семью сокамерника
Руководитель телекомпании Регион 12 Наталия Кожанова в Басманном суде. 14 апреля 2017
Подсудимая по делу экс-губернатора Марий Эл отказалась от голодовки
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Полицейский автомобиль
СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве
Сотрудник следственного комитета России
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Бракосочетание
В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
Самолет A320 компании EgyptAir
СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Иван Охлобыстин
Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Рождественский базар на Ратушной площади Таллина
В Эстонии разгорелся скандал из-за фото темнокожих детей в детсаду
Автомобили скорой помощи
В Подмосковье грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
Капсулы витаминов
Врач рассказала об опасности приема витамина D
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Лента новостейМолния