Володин призвал мотивировать молодых медиков работать в регионах

"Кроме этого, больница должна оплачивать наем жилья или предоставлять служебное жилье молодому специалисту. Только тогда какие-то мотивирующие будут факторы, влияющие на желание прийти работать в больницу", - добавил Володин.

Также спикер отметил необходимость поднимать престиж профессии врача в целом и создавать условия работы для его работы. По его словам, это нужно делать, начиная со школы, а "если речь идет об удаленной больнице, сельской больнице, центральной районной больнице, то здесь нужно продумывать всё и заранее решать задачу", чтобы у студента была мотивация вернуться.