Володин призвал мотивировать молодых медиков работать в регионах

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Регионам, направляющим свою молодежь учится в медицинские вузы по целевому направлению, не следует терять с ними контакт, можно привлекать их на практику в районные больницы или повысить им стипендии, чтобы у них был стимул вернуться в свой регион на работу, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В интервью телеканалу "Россия - 24" спикер палаты напомнил о проблеме разницы зарплат медиков и руководящего персонала в регионах. Володин отметил важность того, чтобы ставка врача была не менее 55 процентов средней оплаты труда в регионе, а заработная плата должна быть две средних зарплаты по экономике субъекта.
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"Кроме этого, больница должна оплачивать наем жилья или предоставлять служебное жилье молодому специалисту. Только тогда какие-то мотивирующие будут факторы, влияющие на желание прийти работать в больницу", - добавил Володин.
Также спикер отметил необходимость поднимать престиж профессии врача в целом и создавать условия работы для его работы. По его словам, это нужно делать, начиная со школы, а "если речь идет об удаленной больнице, сельской больнице, центральной районной больнице, то здесь нужно продумывать всё и заранее решать задачу", чтобы у студента была мотивация вернуться.
"Если направили студента, с ним не надо прерывать отношения, только выдав ему направление на учебу. Он должен на практику приезжать в свою районную больницу и ему должны эту практику засчитывать", - подчеркнул он.
Также, по мнению Володина, было бы правильно подумать о том, как увеличить стипендию студенту, который поедет учиться по целевому направлению и по окончании обучения вернется к себе обратно в регион.
"Это будет дешевле, потому что вот вы видите, мы сегодня выделяем большие деньги на реализацию программы "Земский доктор", но она проблему частично решила, а вот дальше, чтобы её снять, не получается", - добавил он.