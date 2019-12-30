Володин оценил возобновление парламентских контактов с Великобританией

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает "определенным прорывом" возобновление парламентских контактов между Россией и Великобританией.
В конце декабря Володин провел встречу с членами палаты лордов Великобритании Джоном Десмондом Уэйверли, Десмондом Брауни и Ричардом Балфи. После переговоров спикер Думы заявил, что парламентские контакты между депутатами Государственной Думы и членами парламента Великобритании начали возобновляться.
"Прорывом определенным является начало отношений с нашими коллегами из Британии, из парламента этой страны. Это начало диалога. Это путь к поиску тех, если хотите, возможностей, которые дадут нам в итоге шаги навстречу друг другу", - заявил спикер Госдумы в интервью телеканалу "Россия 24".
26 декабря, 12:24Россия готова к диалогу с Великобританией, заявил Песков