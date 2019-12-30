Володин оценил возобновление парламентских контактов с Великобританией

В конце декабря Володин провел встречу с членами палаты лордов Великобритании Джоном Десмондом Уэйверли, Десмондом Брауни и Ричардом Балфи. После переговоров спикер Думы заявил, что парламентские контакты между депутатами Государственной Думы и членами парламента Великобритании начали возобновляться.