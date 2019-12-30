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Володин оценил возобновление парламентских контактов с Великобританией
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РИА Новости

Володин оценил возобновление парламентских контактов с Великобританией

10:58 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает "определенным прорывом" возобновление парламентских контактов между Россией и Великобританией.
В конце декабря Володин провел встречу с членами палаты лордов Великобритании Джоном Десмондом Уэйверли, Десмондом Брауни и Ричардом Балфи. После переговоров спикер Думы заявил, что парламентские контакты между депутатами Государственной Думы и членами парламента Великобритании начали возобновляться.
"Прорывом определенным является начало отношений с нашими коллегами из Британии, из парламента этой страны. Это начало диалога. Это путь к поиску тех, если хотите, возможностей, которые дадут нам в итоге шаги навстречу друг другу", - заявил спикер Госдумы в интервью телеканалу "Россия 24".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Госдума РФПарламент ВеликобританииВячеслав ВолодинВеликобританияРоссияВ мире
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