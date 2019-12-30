В Афганистане 14 военных погибли при атаке талибов

Еще пять человек получили ранения.
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В свою очередь афганские военные ликвидировали семерых боевиков и ранили еще троих.
Атаки "Талибана" на вооруженные силы Афганистана в последнее время участились, отмечает телеканал.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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