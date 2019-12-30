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В Афганистане 14 военных погибли при атаке талибов
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РИА Новости

В Афганистане 14 военных погибли при атаке талибов

10:49 30.12.2019
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© AP Photo / Massoud HossainiПолиция, Афганистан
Полиция, Афганистан
© AP Photo / Massoud Hossaini
Полиция, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" атаковали контрольно-пропускной пункт в афганской провинции Джаузджан и убили по меньшей мере 14 военных, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции Абдула Маруфа Азара
Еще пять человек получили ранения.
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В свою очередь афганские военные ликвидировали семерых боевиков и ранили еще троих.
Атаки "Талибана" на вооруженные силы Афганистана в последнее время участились, отмечает телеканал.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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