В Афганистане 14 военных погибли при атаке талибов

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Боевики радикального движения " Боевики радикального движения " Талибан " атаковали контрольно-пропускной пункт в афганской провинции Джаузджан и убили по меньшей мере 14 военных, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции Абдула Маруфа Азара

Еще пять человек получили ранения.

В свою очередь афганские военные ликвидировали семерых боевиков и ранили еще троих.

Атаки "Талибана" на вооруженные силы Афганистана в последнее время участились, отмечает телеканал.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.