В России будут заменять аккумуляторы для кресел-колясок бесплатно

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Аккумуляторные батареи для инвалидных кресел-колясок будут заменять за счет бюджета, распоряжение правительства РФ вступило в силу 21 декабря, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
"Перечень технических средств реабилитации дополнен аккумуляторными батареями к креслам-коляскам с электроприводом. Это означает, что теперь замена батарей производится за счет федерального бюджета, инвалид не несет расходов", - заявил Топилин, слова которого приводит пресс-служба Минтруда.
В Минтруде уточнили, что соответствующее распоряжение правительства вступило в силу 21 декабря. Им внесены изменения в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. По оценкам министерства, использование кресел-колясок с электроприводом рекомендовано примерно 12 тысячам инвалидов.