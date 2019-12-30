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В России будут заменять аккумуляторы для кресел-колясок бесплатно
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РИА Новости

В России будут заменять аккумуляторы для кресел-колясок бесплатно

10:46 30.12.2019 (обновлено: 12:02 30.12.2019)
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© Fotolia / Magdal3naИнвалидная коляска
Инвалидная коляска
© Fotolia / Magdal3na
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Аккумуляторные батареи для инвалидных кресел-колясок будут заменять за счет бюджета, распоряжение правительства РФ вступило в силу 21 декабря, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Перечень технических средств реабилитации дополнен аккумуляторными батареями к креслам-коляскам с электроприводом. Это означает, что теперь замена батарей производится за счет федерального бюджета, инвалид не несет расходов", - заявил Топилин, слова которого приводит пресс-служба Минтруда.

В Минтруде уточнили, что соответствующее распоряжение правительства вступило в силу 21 декабря. Им внесены изменения в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. По оценкам министерства, использование кресел-колясок с электроприводом рекомендовано примерно 12 тысячам инвалидов.
Адаптированная моторизированноая нейроколяска (слева), справа - экзоскелет ног
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