В России будут заменять аккумуляторы для кресел-колясок бесплатно

"Перечень технических средств реабилитации дополнен аккумуляторными батареями к креслам-коляскам с электроприводом. Это означает, что теперь замена батарей производится за счет федерального бюджета, инвалид не несет расходов", - заявил Топилин, слова которого приводит пресс-служба Минтруда.