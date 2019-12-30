Диетолог оценила способы ускорения обмена веществ

Она отметила, что вода с лимоном перед едой разгоняет организм и готовит его к приему пищи. Алкоголь, как и жирные и соленые продукты, наоборот, задерживают жидкость в организме.

Также поможет разогнать метаболизм даже небольшая зарядка , а состояние мышечной ткани помогут улучшить куриные яйца . Содержащийся в них белок, напомнила диетолог, уменьшает жировые ткани.

Ваулина посоветовала употреблять вареные яйца, а перед сном устраивать белковый перекус, например, творогом или стаканом молока.

Любителям сладкого она порекомендовала заменить конфеты на темный шоколад с содержанием какао не менее 70%. Его регулярное употребление улучшит чувствительность клеток к инсулину, что побудит организм перерабатывать еду в энергию.

Также для сжигания жира, по словам Ваулиной, важен сон без хронического недосыпа.