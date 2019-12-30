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Диетолог оценила способы ускорения обмена веществ
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РИА Новости

Диетолог оценила способы ускорения обмена веществ

10:40 30.12.2019
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© Fotolia / yuriyzhuravovДевушка измеряет талию
Девушка измеряет талию
© Fotolia / yuriyzhuravov
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Врач-диетолог Марина Ваулина в беседе с "Вечерней Москвой" поддержала позицию британских коллег, рассказавших, что соблюдение водного баланса поможет улучшить работу пищеварительного тракта и ускорить метаболизм.
Она отметила, что вода с лимоном перед едой разгоняет организм и готовит его к приему пищи. Алкоголь, как и жирные и соленые продукты, наоборот, задерживают жидкость в организме.
Также поможет разогнать метаболизм даже небольшая зарядка , а состояние мышечной ткани помогут улучшить куриные яйца. Содержащийся в них белок, напомнила диетолог, уменьшает жировые ткани.
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Ваулина посоветовала употреблять вареные яйца, а перед сном устраивать белковый перекус, например, творогом или стаканом молока.
Любителям сладкого она порекомендовала заменить конфеты на темный шоколад с содержанием какао не менее 70%. Его регулярное употребление улучшит чувствительность клеток к инсулину, что побудит организм перерабатывать еду в энергию.
Также для сжигания жира, по словам Ваулиной, важен сон без хронического недосыпа.
Ранее британские диетологи составили список рекомендаций, который помогает ускорять метаболизм. Среди них выпивание полутора литров воды в день, а также включение в рацион большого количества клетчатки и занятия спортом.
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Марина ВаулинаМетаболизмяйцадиетыРоссияОбщество
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