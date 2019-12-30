Самые ожидаемые события 2020 года: от выборов в США до суда по MH17

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В предстоящем году мир ждет немало важных событий, затрагивающих самые разные сферы жизни. О самых ожидаемых международных событиях в мире в 2020 году читайте в материале РИА Новости.

Одним из самых ожидаемых событий в 2020 году станут выборы в США – страны, от действий которой зачастую зависит политика многих государств, в том числе, и по отношению к РФ. В связи с этим встает вопрос, будет ли готова "Большая семерка" переформатироваться в "восьмерку", вернув Россию

Не менее важная тема – диалог Вашингтона и Пхеньяна, дальнейшая судьба которого во многом будет зависеть от готовности США предложить КНДР конструктивные решения проблемы Корейского полуострова, что определяет безопасность региона. Говоря о безопасности, стоит отметить ситуацию с Договором о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений ( СНВ-3 ) между РФ и США, который прекращает действие в феврале 2021 года. 2020 год должен во многом дать ответ, будет ли договор продлен или же США не пойдут на это.

Ожидания касаются и сирийского урегулирования, где в 2019 году произошли значимые события, позволившие надеяться на дальнейшее постепенное возвращение мирной жизни и восстановление страны.

Узнать свою дальнейшую судьбу должен основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж , который после нескольких лет в посольстве Эквадора в Лондоне может быть экстрадирован в США.

Важной темой станет заседание суда по делу о крушении в 2014 году на Украине малайзийского Boeing MH17. Говоря о самолетах, стоит отметить, что в 2020 году может решиться вопрос возобновления авиасообщения между Египтом и РФ, приостановленным из-за крушения в ноябре 2015 года российского авиалайнера над Синайским полуостровов, признанного терактом.

Мир также будет следить за дальнейшим расширение НАТО на восток: новым членом альянса должна стать Северная Македония . Кроме этого, ожидаются очередные, третьи за год, парламентские выборы в Израиле

Исторический прецедент

Предстоящие президентские выборы в США рискуют войти в американскую историю как первая кампания, в которой будет переизбираться президент, подвергшийся импичменту палатой представителей конгресса.

Дональд Трамп, несмотря на предстоящий судебный процесс в сенате, все еще имеет шансы на переизбрание. Да, его общенациональные рейтинги падают, но внутри республиканской партии позиции устойчивы: часть республиканцев поддерживают его из страха, другие действительно готовы проголосовать за него, особенно на фоне стабильных экономических показателей. Ведь по традиции независимо от того, сам ли действующий президент способствовал этому, при сильной экономике он практически всегда переизбирается.

Другим фактором, который может сыграть на руку Трампу, является сохраняющийся "разброд" в лагере демократов. В начале кампании от партии выдвинулись почти 30 кандидатов, и, несмотря на значительный отсев, в гонке все еще участвует 15 человек. Из них реальные шансы остаются у четырех: экс-вице президента Джо Байдена, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, мэра города Саут Бенд Пита Буттиджеджа. Показательно, что Буттиджедж, первый в истории кандидат в президенты-открытый гей, изначально считался темной лошадкой, но по последним опросам лидирует в качестве возможного фаворита на ключевых этапах гонки - в Айове и Нью-Хемпшире, которые пройдут в феврале и по традиции открывают сезон праймериз. Программы всех кандидатов отличаются разной степенью радикальности, поэтому ни один пока не набрал значительных показателей по рейтингам, но объединяет их главная цель - убрать Трампа из Белого дома. Однако пока непонятно, кому на самом деле это по силам.

Эксперты не исключают, что, возможно, как и в 2016 году Трампу, если он не будет отстранен, "поможет" американская избирательная система: он наберет меньше голосов избирателей, но победит по количеству поддержавших его выборщиков.

Повторите попытку

В январе 2020 года Великобритания снова попытается выйти из ЕС и на этот раз Brexit , похоже, действительно состоится.

Ярый сторонник выхода из Евросоюза премьер-министр Борис Джонсон рискнул созвать внеочередные выборы и не ошибся. Консерваторы получили уверенное большинство в парламенте, так что теперь оппозиция не сможет помешать премьеру провести свой вариант соглашения с ЕС и реализовать Brexit в установленный срок до 31 января.

Если это произойдет, и дополнительных отсрочек больше не потребуется, Лондон и Брюссель смогут, наконец, запустить процесс и вступить в переходный период подготовки к окончательному разрыву.

Судьба ДСНВ

Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между РФ и США об ограничении вооружений. Согласно документу, стороны обязуются ограничить свои вооруженные силы 700 носителями ядерного оружия, 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками.

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2021 года, и РФ на различных уровнях не перестает призывать Вашингтон к предметной дискуссии на эту тему, так как времени остается все меньше, тем более в условиях набирающей обороты предвыборной кампании в США.

Пока американская администрация точно не объявила, намерен ли Вашингтон продлевать ДСНВ. Более того, президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Москвой, Пекином и Вашингтоном. КНР эту идею отвергла.

Под конец года президент России Владимир Путин несколько раз подчеркнул, что РФ готова "незамедлительно" принять решение о продлении ДСНВ без предварительных условий. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил говорил, что Москва не исключает обсуждения с Вашингтоном возможности включения в будущий ДСНВ новейших ракетных систем "Кинжал" и "Посейдон", но поставит свои вопросы, касающиеся озабоченностей Москвы в этой сфере. Ожидалось, что какой-то ответ на эти сигналы прозвучит по итогам визита в США министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, однако американская сторона до сих пор держит паузу.

Поговорили – и хватит

Начало 2020 года для Корейского полуострова может обернуться возвращением старых проблем: закончится установленный Пхеньяном срок ожидания от США новых конструктивных предложений по денуклеаризации, а значит, возможно, и возвращение КНДР к ядерным испытаниям и испытаниям ракет большой дальности.

В новогоднем обращении-2019 Ким Чен Ын подтвердил стремление к денуклеаризации и улучшению отношений с США, но сделал важную оговорку: курс может быть пересмотрен, если Вашингтон затянет с ответными шагами. Позже появился и конкретный срок – конец 2019 года.

Незадолго до введения КНДР моратория на свои ядерные испытания в 2018 году США оценивали, что Пхеньян "может оказаться всего в нескольких месяцах от возможности нанести удар по Соединенным Штатам ракетами с ядерным вооружением". Возвращение к ракетно-ядерной программе может принести возобновление разработок МБР, способных нести ядерный заряд, а также активизацию работ над подводными лодками, на которых в перспективе можно будет разместить БРПЛ.

Неопределенности добавляют предстоящие выборы президента США. С одной стороны, можно понадеяться на стремление Трампа заключить сделку, чтобы заработать голоса избирателей. С другой, делать ставку на крайне противоречивого лидера, в отношении которого уже запущена процедура импичмента – довольно рискованно. Решится ли Пхеньян на практике прекратить свой мораторий и подтолкнуть США к более активным действиям или будет ждать объявления имени своего визави на следующие 4 года – пока вопрос открытый.

Вернется ли Россия в "Большую восьмерку"?

Во время саммита G7, который проходил в августе во французском Биаррице, вновь заговорили о возвращении России в члены этого международного клуба и превращении "Большой семерки" в "восьмерку".

С инициативой пригласить РФ на саммит G7, который пройдет в следующем году в США, выступил американский президент Дональд Трамп. По его словам, формат "восьмерки" с участием Москвы был бы гораздо эффективней "семерки". Президент Франции Эммануэль Макрон назвал возможность возвращения России уместной в перспективе, однако увязал её с решением украинского кризиса. Поддержал предложение Трампа премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Категорически против выступили ФРГ и Великобритания, заявив, что РФ не выполнила обязательства по минским договоренностям.

Вопрос об участии Москвы в G8 поднимался и ранее перед началом встречи Владимира Путина с Макроном в Бергасоне в июне. В итоге участникам саммита G7 в Биаррице так и не удалось достичь консенсуса по вопросу возвращения РФ.

В МИД РФ заявили, что Россия рассмотрит и ответит на конкретные предложения "Большой семерки", если таковые поступят. При этом в Москве дали понять, что для страны это не является самоцелью.

Опять в третий раз: очередные выборы в Израиле

Досрочные выборы в Израиле, которые состоялись дважды за прошедший год, так и не смогли выявить победителя.

По итогам парламентских выборов в апреле две конкурирующие партии – правящая партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца – получили одинаковое количество мест в парламенте. Президент страны Реувен Ривлин делегировал Биньямину Нетаньяху сформировать правительство, но ему это не удалось, и в конце мая Кнессет проголосовал за самороспуск.

Вторые досрочные выборы прошли 17 сентября. Ситуация вновь повторилась: обе партии получили примерно равное количество голосов, Нетаньяху вновь поручили сформировать кабинет, но он вновь не смог это сделать. Не удалось это и Бенни Ганцу. В итоге в конце ноября президент дал депутатам Кнессета 21 день на попытку сформировать коалиционное правительство, но и она оказалась неудачной.

В итоге, Кнессет решили распустить, и новые, третьи за год, выборы пройдут 2 марта 2020 года.

Когда полетим на юг?

Одним из ожидаемых не первый год событий является возобновление чартерных рейсов из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России.

За последнее время египетские аэропорты проинспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, Россия ждёт от Египта подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха и, скорее всего, в 2019 году чартеры возобновлены не будут.

Как отмечал замглавы МИД РФ Михаил Богданов, очередная инспекция специалистов РФ в Египет по вопросу безопасности аэропортов может состояться до конца года. По его словам, со стороны РФ и Египта идёт "активная и заинтересованная" работа по возобновлению чартерных рейсов.

Пока же Египет теряет до 3 миллионов туристов в год от приостановки авиасообщения с РФ – 20-25% от общего числа туристов, посещающих страну. В минфине Египта отмечали, что с открытием чартеров Каир надеется восстановить турпоток из России на уровне 3-4 миллионов человек в год.

Курс на восток: Македония

Завершение очередного шага по расширению НАТО на восток ожидается в начале 2020 года: речь идёт о принятии в альянс Северной Македонии. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в начале 2020 года должны завершиться процедуры ратификации соответствующих документов. В декабре 2019 года Скопье стало на один шаг ближе к вступлению в НАТО: США ратифицировали протокол к договору о НАТО от 1949 года, одобрив присоединение страны к альянсу.

Македония участвует в Плане действий по подготовке к членству (ПДЧ) в НАТО с 1999 года, а в 2018 году Греция и Македония решили многолетний спор о названии бывшей югославской республики, что открыло Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызвало критику как в Греции, так и в самой Македонии. В феврале 2019 года Македония официально сменила название на Северная Македония, а представители 29 стран-участниц НАТО подписали протокол о ее вступлении в альянс. Сейчас страна находится в статусе приглашённого члена НАТО, а как только все страны НАТО ратифицируют протокол, Северная Македония станет 30-м членом альянса.

Продвижение военной инфраструктуры альянса на восток стало одной из главных проблем в отношениях между РФ и НАТО. В Москве считают, что расширение НАТО носит деструктивный характер, подрывает доверие и стабильность на европейском континенте, а также ведет к усилению конфронтации.

Какая судьба ждет основателя Wikileaks?

В начале 2020 года ожидается судебное заседание по вопросу экстрадиции знаменитого информатора - основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Британии в США. При положительном решении британским судом Ассанжу грозит до 175 лет заключения в США.

В апреле Эквадор, в посольстве которого в Лондоне Ассанж укрывался с июня 2012 года, отказал ему в дипубежище и приостановил его гражданство. После этого Ассанж был задержан британскими властями по запросу США. Лондонский суд признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

К настоящему времени по делу о его экстрадиции в США прошло несколько судебных заседаний. Защита Ассанжа должна подготовить возражения на доводы США по делу об экстрадиции до 22 января 2020 года. Начало основных слушаний ожидается в конце февраля. Суд должен будет установить наличие или отсутствие факторов, препятствующих экстрадиции.

Каким будет результат слушаний, пока никто утверждать не может. Сейчас у Британии только один запрос на выдачу Ассанжа, так как власти Швеции прекратили расследование по его делу.

По мнению юристов и экспертов, решение британского суда о выдаче будет затягиваться, а США ускорить его не смогут, так как конкретная процедура прописана в договоре об экстрадиции между США и Британией. Но все же шансы на выдачу журналиста велики.

Cирийский ремонт

Остатки террористов в Сирии остаются сейчас в Идлибской зоне и в лице отдельных отрядов на северо-западе вдоль границы с Турцией. Ситуация в Заевфратье осложняется как угрозами Турции начать военные действия, если курдские формирования окончательно оттуда не уйдут, так и положением самих курдов, которые ранее полагались на своих "союзников" США, но в итоге в критический момент остались без их поддержки.

"Зигзаги американской политики", по мнению РФ, должны убедить курдов в том, что альтернативы переговорам с Дамаском об их статусе и положении в САР не существует. Несколько раундов встреч уже прошли, в том числе, при посредничестве Москвы. Можно ожидать, что, несмотря на новые обещания США продолжить поставку вооружений курдам и закрепиться в районе нефтяных скважин, чтобы продолжить их защищать от всех, кроме себя, этот район также в скором времени перейдёт под контроль Дамаска, естественно, при учете интересов и согласии со стороны курдской автономии.

В остальную Сирию постепенно возвращается мирная жизнь, при помощи военных РФ идёт ремонт жизненно важной инфраструктуры: гидроэлектростанций, больниц, школ.

Ходят активные слухи и про возможное восстановление дипотношений САР с рядом арабских монархий - Бахрейном, Кувейтом, Саудовской Аравией. В декабре 2018 года была открыта дипмиссия ОАЭ. Судя по пока ещё осторожным, но уже озвученным словам: о возобновлении работы своих посольств задумываются и некоторые европейские страны. Обсуждается и возвращение Сирии в "арабскую семью" - восстановление членства Дамаска в Лиге арабских государств.

Официально в организации пока придерживаются позиции, что права Дамаску вернут, если будет ощутимый прогресс на политическом треке. В этом плане большие надежды возлагаются на работу конституционного комитета Сирии, которая с переменным успехом идёт в Женеве. В резолюции СБ ООН 2254, на основании которой и был создан комитет, установлен срок в полгода для подготовительной работы над конституцией, чтобы на ее основе можно было бы провести всеобщие выборы. Но даже если стороны не успеют за полгода подготовить документ, очевидно, что политпроцесс будет занимать центральное место в сирийской повестке, наряду с переговорами Дамаска и курдов на северо-западе страны и решением проблемы Идлиба.

Cуд по "делу MH17"

В марте 2020 года в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах начнётся судебный процесс по делу о крупнейшей авиакатастрофе в Европе последних лет - крушении в июле 2014 года на востоке Украины под Донецком малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек на борту погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев ДНР. Однако версия причастности ДНР, как и все представленные Киевом доказательства, опровергаются представителями республики разных уровней и чинов на протяжении пяти лет.

Расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины. РФ же от полноценного участия в ССГ была отстранена.

Дело о крушении было передано в окружной суд Гааги, так как большинство пассажиров MH17 - 192 человека - были подданными Нидерландов. Процесс начнётся 9 марта 2020. Для рассмотрения дела суд зарезервировал более чем на год комплекс Схипхол, выбрав для слушаний пять периодов: с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля 2021 года до 26 марта.